El pessebre de Terrassa torna al Raval de Montserrat

Una vintena de pessebres decoraran els aparadors de les botigues del centre

Exposicions de pessebres a la ciutat

El pessebre és un element típic de la tradició nadalenca, que no pot faltar per decorar les cases, carrers i esglésies. Enguany, el conjunt de la retorna al Raval de Montserrat , de cara a l'Ajuntament i davant del General Òptica. L'any passat es va col·locar a laAquest dilluns ja han començat a muntar-lo, i els treballs duraran fins dimecres.mateix dia que s'encendran els llums de Nadal. Les dimensions són més grans que l'any passat: mesurarà quaranta metres quadrats,, mentre que fa un any era de sis de llargada i quatre d'amplada.ja queva enterbolir les festes. Progressivament, van anar desapareixent figures sense que ningú sabés l'autor dels furts -tot i que algunes d'elles van ser trobades, com el cas del bou i la mula recuperats a Sant Llorenç del Munt- ique cadenes de ràdio i televisió a nivell de Catalunya van seguir els fets de prop., president de l'i autor de tots els pessebres fins enguany,davant de les figures o assegurar-les amb un clau. "La gent ha d'aprendre a valorar el pessebre.i siguin comprensibles", continua Pascual, "Tot i així, el president de l'Agrupació de Pessebristes no ha estat l'autor del conjunt. A causa d'una operació mèdica, no va poder ser ell qui en fes el disseny. Per això, l'obra és dei el seu soci, juntament amb altres col·laboradors. "i vam començar a elaborar-lo després de Setmana Santa.perquè ens paren mentre treballem i ens pregunten quan estarà llest, que volen veure'l", expressa Ferran Fonta.El conjunt està fet amb, i representa dues cases, unides a través d'un pont, i una cova a sota d'una de les cases, on s'instal·laran el nen Jesús, Maria, Josep, el bou i la mula. També s'afegirà un pastor i un parell d'ovelles.que vulguin participar de la iniciativa i col·locar-ne un al seu aparador. Ja n'hi ha"Volem incentivar els pessebres de carrer i que la gent s'animi i en posi a casa seva", explica Santiago Pascual. Els pessebres mesuraranL'any passat, l'Agrupació va parlar amb Terrassa Centre , l'associació de comerciants del centre, i van col·locar cinc pessebres a les botigues del centre de la ciutat. Aquest any, l'Agrupació està optant perperò no descarten comentar-ho amb Terrassa Centre per mirar d'arribar a més persones.Com cada any, es farà una exposició alt, que obrirà aquest diumenge. Els pessebres de davant dels'inauguraran el, de la mateixa manera que el del, i el de laS'efectuarà unentre els participants, dividits en tres categories: entitats, col·legis i familiars. L'Agrupació de Pessebristes es reunirà els dies 22,23 i 24 de desembre per decidir els guanyadors, que s'anunciaran al gener. Els premis encara s'han de decidir.