La fiscalia demana 22 anys de presó

ha assegurat que quan van tenir lloc els fets es trobava "i ha remarcat que en cap moment va tenir intenció d'acabar amb la vida de la víctima. "Per déu, era la meva germana!", ha exclamat durant la primera jornada del judici que s'ha celebrat a l’Alhora, ha reconegut que erai ha insistit que no recorda haver agafat els ganivets amb què presumptament va cometre el crim. A més, ha dit que ha estat ingressat en centres per desintoxicar-se en reiterades ocasions, que pateixi que la seva mare va ser víctima de violència masclista quan ell era petit.Segons l’escrit de fiscalia, queels fets van tenir lloc laquan l’acusat va mantenir una discussió amb la seva germana “en el transcurs de la qual i mogut per la intenció d’acabar amb la seva vida o almenys amb elevades probabilitats de fer-ho amb la seva conducta” la va agredir clavant-li nombroses punyalades amb dos ganivets.La fiscal apunta que la víctima va rebre fins aque van acabar provocant-li la mort. En el seu escrit, també assenyala que l’home s’hauria aprofitat “de la seva superioritat física” i de “l’estat de profunda embriaguesa” en què es trobava la víctima. Així mateix, detalla quea l’avantbraç en intentar interposar-se entre el seu fill i la seva filla. També reconeix que l’acusat es trobava amb les seves facultats volitives i intel·lectuals “lleument afectades” a conseqüència de la prèvia ingesta de begudes alcohòliques.Precisament aquest darrer punt ha estat el principal argument que la defensa i l’acusat han intentat d’evidenciar en la primera sessió d’aquets judici que s’ha celebrat amb jurat popular a l’Audiència de Barcelona. L’acusat ha explicat que el dia en què van tenir lloc els fets vivia a casa de la seva mare perquè ella mateixa li havia demanat que no la deixés sola amb la seva germana.“Jo havia estat ingressat nou mesos en un centre de desintoxicació a Vilanova del Vallès i en aquell moment estava pendent de traslladar-me a un pis tutelat a Reus”, ha apuntat l’home, que ha dit que finalment no va seguir les indicacions que li havien donat els metges que el tractaven i que passaven per allunyar-se de la seva família. “La meva mare estava patint una situació de maltractament terrible per culpa de la meva germana, que la insultava i cridava diàriament”, ha relatat l’acusat, que ha dit que sempre ha tingut un sentiment “protector” envers la seva progenitora perquè quan ell era petit el seu pare la maltractava. “El dia que ella l’anava a buscar al bar jo tremolava perquè sabia que allò acabaria amb discussions i cops”, ha recordat.En aquest sentit, ha relatat que després que la seva mare l’insistís, finalment la primavera de l’any 2020 va acabar tornant al domicili familiar on residia amb la seva mare i la seva germana Montse. El seu pare havia mort anys enrere i els seus germans menors ja no vivien a casa. “Al principi va anar bé però amb el pas dels dies la convivència es va anar deteriorant”, ha indicat.Tot i que ha assegurat que en un primer moment ell estava “recuperat” i convençut que “podria ajudar”, ha detallat que havia estat ingressat en un centre per a desintoxicar-se de les seves addiccions a la cocaïna i l’alcohol en tres ocasions. Així mateix, ha indicat que la seva germana també patia una “forta addició a l’alcohol”, que era la causa de la majoria de les discussions que es produïen al domicili. Amb tot, ha reconegut que ell mateix era el que “comprava ampolles de whisky” per a la seva germana.Segons ha explicat, el dia dels fets, va sortir a comprar al supermercat i quan va tornar ja va sentir crits des del carrer. “En aquell moment jo ja havia recaigut i havia tornat a consumir cocaïna i alcohol”, ha afirmat. En arribar al domicili va intentar fer entrar en raó la seva germana, que estava “insultant” la seva mare “com era habitual”, però en no aconseguir-ho va marxar de casa i va anar a una botiga de venda de productes de segona mà per obtenir diners a canvi del seu telèfon mòbil. “Vaig intentar comprar droga amb el que vaig obtenir però no vaig contactar amb el venedor i finalment vaig decidir anar al bar i gastar-me els diners allà”, ha dit.En aquest punt de la seva declaració la narració dels fets comença a tenir algunes llacunes, ja que l’acusat afirma que no es trobava en plenes facultats. “Sé que vaig tornar a l’hora de dinar però no vaig menjar res i que després vaig marxar altre cop”, ha dit el presumpte agressor, que ha afegit que en una d’aquestes anades i vingudes hauria discutit de nou amb la víctima i s’haurien “escopit l’un a l’altre i mossegat”. Poques hores després, hauria tornat al pis i hauria encetat una nova baralla amb la seva germana en què tot i reconèixer que la va “agredir” no ha estat capaç de descriure com va clavar-li les ganivetades que van causar la mort de la víctima ni d’on va treure els ganivets que els Mossos d’Esquadra van trobar a l’escenari del crim.“Jo l’agredeixo però en cap moment tinc la imatge d’haver anat a buscar el ganivet o haver-li clavat”, ha explicat l’home que ha assegurat que en cap cas la seva intenció va ser la de matar-la: “Era la meva germana, jo l’estimava, en cap moment la vaig voler matar, i tot i que ens barallàvem no la volia matar, estem parlant de la meva germana per déu!”, ha exclamat.Durant la seva intervenció, l’acusat també ha explicat que pateix un “trastorn límit de personalitat” i que pren medicació per combatre’l. A banda, també ha dit que pren d’altres fàrmacs per pal·liar els efectes de l’abstinència i que en el moment en què van ocórrer els fets no estava prenent els medicaments adequadament perquè havia tornat a recaure en les seves addiccions.Així mateix, ha dit que la seva infància havia estat marcada pels maltractaments que el seu pare exercia sobre la seva mare i que a casa seva sempre havia hagut “baralles” i “discussions”. De fet, es dona el cas que l’acusat havia estat denunciat en diverses ocasions per agressions al seu pare i la seva germana. Així mateix, l’home hauria intentat suïcidar-se llençant-se pel balcó després de colpejar el seu progenitor quan aquest estava malalt de càncer.Per la seva banda, la mare de la víctima i l’acusat, ha confirmat que patia maltractaments verbals per part de la seva filla que “bevia molt i la insultava contínuament” i que també va patir-ne per part del seu marit. Ha explicat que efectivament va ser ella la que quan va tenir lloc la pandèmia, va demanar-li a la seva filla que demanés a l’acusat que tornés a casa perquè patia per si ell es contagiava i perquè no volia estar sola amb la seva filla.Pel que fa a la nit del crim, la dona ha estat incapaç de relatar de forma clara la cronologia dels fets i finalment la fiscal ha demanat incloure declaracions anteriors perquè a posteriori es valori si hi ha contradiccions en aquest testimoni. En qualsevol cas, la dona ha dit que no va veure el seu fill agredint a la seva filla ni tampoc cap ganivet.També han declarat aquest dilluns els altres dos germans de la víctima i l’agressor, que han confirmat que en aquell habitatge hi havia molts problemes de convivència. Així mateix ho ha corroborat la veïna que va avisar els serveis d’emergències quan va veure a través del pati de llums que l’acusat estava colpejant la víctima.Pel que fa als mossos d’esquadra que van intervenir, han assegurat que van desplaçar-se al domicili perquè la mateixa víctima els va alertar telefònicament que estava sent agredida. Els policies han coincidit que quan van trobar l’agressor a la porteria de l’edifici esperant, presentava una actitud “tranquil·la” i semblava “conscient del que havia fet”. De fet, alguns dels agents han assenyalat que hores després l’home va declarar que “en sentir l’olor de sang ja no havia pogut parar”.L’advocada de la defensa ha insistit en l’estat en què es trobava l’acusat en el moment en què van ocórrer els fets tot remarcant que sis hores després, quan se li va fer un test d’alcohol en sang a Mútua Terrassa, la taxa va ser d’1,6, una xifra “molt superior a la que es considera adequada per a conduir un vehicle”, ha comentat. El judici es reprendrà aquest dimarts amb les declaracions dels pèrits.