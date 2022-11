Una mitjana de 53,3 euros per persona

L'ha xifrat enl'impacte a la ciutat de la Copa del Món Femenina d'Hoquei a partir d'un estudi de la Diputació de Barcelona.L'informe indica que l'ha estat dei ldeTambé s'ha calculat lque segons aquest treball ha estat deA més, apunta que s'ha generat l'equivalent a 229 llocs de treball al municipi.Per al regidor d'Esports i president del Comitè Organitzador de l'esdeveniment,, les dades, tant per l'impacte directe i indirecte, com per la "L'estudi ha determinat que. La xifra sorgeix de la despesa detectada entre el públic local assistent, amb, la del públic assistent de l'entorn directe de l'esport i l'organització, i la del públic assistent de fora de la ciutatOn s'ha detectat una major despesa per persona i dia, amb, ha estat entre elsEl públic assistent a l'esdeveniment, segons l'informe, va gastar-se en bars i restaurants de la ciutat 22,37 euros diaris. Pel que fa a compres en establiments, la mitjana ha estat de 25,86. En allotjament, la mitjana obtinguda de despesa és de 68,08. Un 40% van pernoctar a Barcelona, un 35% a Terrassa i la resta en altres destinacions. La despesa mitjana de desplaçament ha estat de 98,4 euros i també hi ha hagut una despesa de 22,81 euros en activitats culturals i d'oci.En l'àmbit de la projecció,, segons explica l'informe.Pel que fa a('opportunity to See'), s'han comptabilitzato interaccions amb informacions referents a l'esdeveniment abans de la competició, entre l'1 de novembre i el 18 de juliol, i 363 milions en el període de competició, de l'1 al 17 de juliol.Finalment, pel que fa a valors obtinguts en mitjans de comunicació, la competició va comportar l'aparició del Mundial a 1.097 articles online, 435 en premsa escrita, 134 impactes vinculats a mitjans radiofònics, aparicions a 51 televisions diferents i 35.336 posts de xarxes socials.