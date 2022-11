Dos arbres de Nadal per engalanar Terrassa

Bon dia!



🌲 Aquesta nit han arribat a #Terrassa 2️⃣ arbres de Nadal!



Els podreu trobar...

📍al Raval de Montserrat.

📍a la Rambla Francesc Macià. pic.twitter.com/TzsFWCGnxt — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) November 17, 2022

L'arbre de la Rambla Francesc Macià, sent col·locat la passada nit Foto: Ajuntament de Terrassa

Cada vegada s'acosta més Nadal , una època màgica plena de sorpreses. Les nits del 24 de desembre i la del 6 de gener, nit de Reis, són les més esperades per l'allau de regals que solem rebre, però la nit d'aquest dimecres 17 de novembre, Terrassa ens ha donat una sorpresa:per engalanar la ciutat. Aquest cop, a més, aCom cada any, comptem amb l'avet al, punt clau per la festivitat nadalenca per ser sempre el protagonista de l' encesa de llums. Enguany cau en dissabte 26 de novembre, data en què els terrassencs es reuneixen al centre per veure com s'il·lumina per primer cop l'arbre gegant.Les ganes de viure les màgiques dates a Terrassa aquest any han fet que un nou avet entri en acció, i s'ha col·locat a laun eix força concorregut, a tocar de la Plaça de l'Aigua.Es tracta dedeprocedents d’un viver especialitzat dei que un cop es retirin es faran servir per crear compost biològic. Els avets estaran identificats amb una etiqueta que certifica que són exemplars de cultiu ecològic i que han estat conreats seguint estrictes criteris de sostenibilitat.