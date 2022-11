El congrés Som Elèctrics! ultima els preparatius de la seva, que tindrà lloc els propersal Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). L’està sent el centre d’un intens debat a nivell mundial, de país i també local, que està sent abordat des de tots els àmbits quotidians. És per això que la nova edició del congrés Som Elèctrics, sota el lemavol analitzar en profunditat ladel nou model energètic i de la importància de laper a fer-ho possible, així com que pugui satisfer les demandes creixents del conjunt de la societat.Els canvis socials són processos molt llargs, a vegades arriben després de dècades de confusió, indefinició, contradicció i indecisió. Després de 6 anys generant debat i aportant solucions als reptes de cada moment, una edició més, el congrés Som Elèctrics pretén seguir generant coneixement perEl programa es pot consultar al web del congrés.El MNACTEC serà, un any més, l’espai que acull el congrés.per tal d’informar i conscienciar sobre com l’energia està condicionant el present i futur de la societat, i no únicament per l’efecte econòmic immediat.