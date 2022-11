Premi ACRA a la sostenibilitat per a la residència Móra La Nova de la Fundació Vallparadís MútuaTerrassa

La Residència Móra La Nova ja va rebre un premi ACRA al 2012

La-centre de la Generalitat gestionat des de 2006 per lade MútuaTerrassa - ha estat guardonada en la categorial’Associació Catalana de Recursos Assistencials, pel projecte “Àpats a la carta”.Els objectius del treball han estatEn aquest sentit, la residència Móra la Nova ha establert un mecanisme perdels àpats que es cuinen diàriament i que no s’arriben a servir. Aquest mecanisme consisteix en lamitjançant els quals, un cop a la setmana, els usuaris poden triar un plat entre les propostes de menú que prèviament han estat congelades i manipulades amb totes les condicions i mesures d’higiene.Aquest projecte s’emmarca en lade treball de la Fundació Vallparadís, d’, ja que cada dissabte, els usuaris del centre trien l’àpat que més els ve de gust, potenciant la seva autonomia i traduint-se en una millora del grau de satisfacció.La Sra.antiga Directora del centre i impulsora del projecte, juntament amb la Sra., actual directora de la residència i coautora del projecte, seran les encarregades de recollir el guardó de la mà de l’Hble. Sr., Conseller de Drets Socials, en l’acte que tindrà lloc alel proper dijous 17 de novembre, en el marc de laper a la millora del benestar i qualitat de vida de les persones”.És la segona vegada que la Residència i Centre de dia Móra La Nova rep un premi ACRA. En la desena edició dels Premis ACRA per a la millora del benestar i qualitat de vida de la gent gran, alper al projecte: Les contencions físiques en persones grans: dos problemes i una solució.