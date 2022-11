Quim Torra: «El judici d'en Roger Verdaguer em mou records»

VÍDEO: La manifestació per defensar en Roger Verdaguer avança pels carrers de #Terrassa amb els crits de "Prou repressió", "Si ens jutgen a un, ens jutgen a totes" i "No hi ha justícia sense democràcia" @Traca_Trs @LauraBorras @QuimTorraiPla pic.twitter.com/vk6eRs6jLm — LaTorre (@torrepalau) November 16, 2022

Dues-centes persones s'han manifestat en columna des del Raval de Montserrat fins als Jutjats de Terrassa Foto: Marina Torras

Quim Torra, Laura Borràs i Meritxell Lluís aplaudint a Roger Verdaguer, davant els Jutjats Foto: Marina Torras

VÍDEO: Davant els jutjats de #Terrassa, els manifestants reclamen entrar a la Sala on jutjaran en Roger Verdaguer per desobediència. Han demanat la presència de la secretària judicial @Traca_Trs @LauraBorras @QuimTorraiPlahttps://t.co/kgmFT6ij8B pic.twitter.com/IRizhPf3rl — LaTorre (@torrepalau) November 16, 2022

s'han aplegat en columna des delper fer costat a en Roger Verdaguer, egarenc detingut el 2020 després de tallar la C-58 com a protesta per la inhabilitació de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra. ha estat present per acompanyar en Roger. ". Estarem al seu costat per al que faci falta, i, a més a més,de la meva inhabilitació. L'única manera d'expressar-li el meu suport era ser avui aquí", ha manifestat."De la justícia espanyola no n'espero res. Ho estem veient ambem va jutjar a mi i continua jutjant independentistes catalans, amb uns prejudicis de dalt a baix. Ara se l'ha reposat per part del Tribunal Constitucional: fins aquest punt increïble hem arribat". Laura Borràs, expresidenta del Parlament, també ha expressat el seu suport cap al detingut, així com a la resta de represaliats: "Vaig assabentar-me ahir del cas d'en Roger, i no vaig dubtar en anar-hi.. Les organitzacionstambé hi han estat presents, així comAssemblea Coordinadora Antirepressiva de Terrassa.Durant la manifestació pels carrers de la ciutat, els egarencs corejaven. Un cop als Jutjats, el públic s'ha revoltat davant la notícia quetot i tractar-se d'una. Finalment, els guàrdies de seguretat i Mossos d'Esquadra han deixat entrar fins a divuit persones.Minuts abans, en Roger Verdaguer ha, i ha afirmat que. "Desobeeixo perquè hi ha hagut una ingerència del poder judicial dins del legislatiu. Vull encomanar-vos l'alliberament personal que suposa desobeir", ha expressat.El judici ha continuat, tot i que en Roger ha sortit de la sala just comunicar la seva postura, i a hores d'ara es troba a l'espera d'un veredicte. La fiscalia li demanava. El detingut ha manifestat que no "pagarà ni un cèntim de la multa per no engreixar encara més les seves armes" i s'ha compromès acom a sanció, tant sigui en temps com en diners. "La repressió s'ha de neutralitzar i rendibilitzar", ha comunicat.