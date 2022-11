Un nou edifici per a l'Escola Bressol Municipal Soleia

Durant la, la regidora d'Educació,ha fet dues afirmacions importants: lamb un nou edici al solar on es situava l’, a la Plaça dels Països Catalans, iPrimerament, Ciurana havia anunciat que l'EBM Soleia es traslladaria a un solar situat al costat dela l'Avinguda Barcelona, i que es situaria a la planta baixa del nou edifici que s’ha de construir. La intenció era que la resta de plantes es destinessin aper a gent gran, i ambdós aspectes compartissin espai. Ara, però, sembla quei el Consistori es decanta més per emprar l'espai de l'antic Hiper piel. En aquest moment, l’Ajuntament inicia els treballs per elaborar l’de l’equipament per escolaritzar a infants de 0 a 3 anys.Així,, al carrer Jacint Elías, a Ca n’Anglada, iÉs una manera de donar resposta a l'elevat augment de sol·licituds a les escoles bressol municipals arran de la gratuïtat de la i2 d'aquest curs 2022-2023. També per aquest motiu, la regidora d'Educació ha anunciat una nova escola bressol a Can Colomer, la nova zona de Terrassa al final de la carretera de Rellinars. En l'àrea es preveu, a més, und’infantil, primària i secundària.A la comissió, també s’ha dit que Terrassa presentarà candidatura per sera principis d’any, quan la UNICEF obri la convocatòria.