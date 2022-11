El Gran Recapte d'Aliments retorna a Terrassa amb format híbrid

Retornen els tickets als establiments de barri

Crida al voluntariat

Laa Terrassa torna a incloure la, després d'anys amollant-se a la virtualitat arran de la pandèmia. Enguany, es combinenEl cap de setmana dedicat a la, que serà elpermetrà que tothom aporti productes alimentaris de primera necessitat, preferiblement aquells no caducs. La resta de dies (amb 25 i 26 de novembre també inclosos) iles grans cadenes i els petits comerços de la ciutat acceptaranen caixa i també a través de les seves webs particulars, mitjançant la compra online.L'edició d'enguany espera comptar amb unque el 2019 (últim any del recapte presencial) tenint en compte quede la ciutatdel cap de setmana del 25 i 26 de novembre (). Aquests supermercats, des del mateix 25 fins al 6 de desembre.L'any passat es van recaptara Terrassa, que van permetre adquirir(entre ells oli, llet i conserves, i també productes d'alt valor nutritiu, com peix, carn i ous). Aquests es van distribuir a lescol·laboradores de Terrassa i Sant Quirze del Vallès, queAquest any, tots els aliments que es recaptin a Terrassa aniran a parar al rebost central i des d'allà es repartiran a les diferents comarques. Només la recollida de dos supermercats,es quedarà exclusivament a la ciutat.En el cas del, retorna el sistema de. Cada client podrà adquirir un ticket que posteriorment entregarà al botiguer o botiguera, i es farà una donació amb un volum deEls diners aniran a parar a unadel barri, que serà l'encarregada d'adquirir els aliments necessaris. A la nostra ciutat, l'establiment La Chinata ofereix aquesta possibilitat.L'any passat es va implementar una, que permetia fer la mateixa funció que els tickets, però en format digital. La iniciativa, però,a la nostra ciutat. Els responsables suposen que el motiu és que a Terrassa predominen els supermercats de major format, així com en pobles el petit comerç és més freqüent.A banda d'estar disponible en caixa, la donació econòmica també es podrà fer a través del, que comptaran ambque faran una funció informativa i en alguns casos de presència en caixa. A hores d'ara n'hi ha un, peròi falten dotze coordinadors per distribuir-se entre els punts disponibles. Hi haurà dos o tres voluntaris per torn, cadascun amb una durada de quatre hores."Necessitem que la gent de Terrassa es presenti voluntària i estigui a peu de canó per donar cobertura a tots els punts de la ciutat que participen en format mixt", ha afirmatcoordinador de delegats del Banc dels Aliments de Barcelona, que ha presentat l'edició conjuntament amb. Els voluntaris poden registrar-se mitjançant la web www.granrecapte.com. A cada punt de recollida, els voluntaris entregaran unadel Gran Recapte a tothom qui col·labori. Actualment, hi had'aquesta edició, a l'espera que se n'apuntin més: Parròquia de Sant Esperit, Fundació Busquets, Acau (Associació Coordinada d'Ajuda Unida), Parròquia de Sant Josep, Les Fonts Solidària, El Rebost Creu Roja, Fupar, Casa Marquès Fundació Vallparadís. Les entitats esportives que hi participen són Matadepera Hoquei, Club Egara, Club Deportiu Terrassa Hoquei, Atletic club de Hoquei, i els centres educatius són Escola Airina, Petit Estel La Nova, Gresol, Institut Egara i Escola La Llar.El cantant terrassencha participat en l'de la campanya, i el grup egarenchi ha posat la música.