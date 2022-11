Mario Casas roda a Terrassa la seva “òpera prima”

Mario Casas, donant instruccions a l’actriu Candela González durant el rodatge al barri de la Mina Foto: Nebridi Aróztegui

Un actor de renom

Mario Casas, amb gorra, dirigint una escena en ple barri de la Mina Foto: Nebridi Aróztegui

el film que suposarà la seva estrena com a director. Es tracta de Mi soledad tiene alas, un film protagonitzat pel seu germà, que interpreta el personatge de Dan. Els altres membres de la colla són els debutantsEntre els actors veterans hi trobemEs tracta d’una producció de, amb la participació deCasas és també eld’aquest personal treball, que ha escrit a quatre mans ambl’actriu belga que va protagonitzar El niño, dels germans Dardenne. És una de les seves excompanyes sentimentals. LaLa seu del rodatge és la, que es va restaurar fa un parell de mesos. Està situada al, just a la cantonada amb el Portal Nou. És probable que s’utilitzin més espais de la ciutat, com l’, on José Ruiz Caldera va rodar fa just un any Un hombre de acción, un film interpretat per Juan José Ballesta, Miki Esparbé i Luis Callejo. Ballesta i Callejo van rodar a la nostra ciutat.La temàtica de Mi soledad tiene alas no s’allunya massa d'Un hombre de acción. El debut en la direcció de Mario Casas explica unaon un grup de nois es dedica a robar en joieries i ha d’acabar fugint a una barriada de la capital. Fa unes setmanes, l’equip del rodatge va estar treballant alEs treballarà també en diferents localitzacions de Madrid i Barcelona. Es tracta d’un, que s’englobaria dins de l’anomenat “cinema quinqui” d’obres com Las leyes de la frontera.Com a conseqüència d’aquest rodatge,(entre dilluns i divendres), entre les 8 i les 22 hores.L’actor nascut el 12 de juny del 1986 a A Corunyaper No matarás. Es tracta d’un dels actors més rellevants del cinema espanyol. Va debutar l’any 2006 amb El camino de los ingleses, estrena cinematogràfica a la vegada del malagueny Antonio Banderas. El 2010 va saltar a la fama amb Tres metros sobre el cielo, de Fernando González Molina. En els darrers anys ha treballat amb cineastes de reconeguda solvència, com Alberto Rodríguez (“Grupo 7”), Marcelo Piñeyro (“Ismael”), Álex de la Iglesia (“Las brujas de Zugarramurdi”, “Mi gran noche” i “El bar”), Michael Radford (La mula).L’any 2015 va estrenar Palmeras en la nieve, també de González Molina. Altres dels seus treballs són Toro, de Kike Maillo, Contratiempo, d’Oriol Paulo, i El fotógrafo de Mauthausen, de Mar Targarona. Aquests dos últims films es van rodar en part al