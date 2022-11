Tres dècades en un buit legal i un comunicat amb retard

L'empresa ha de desallotjar el terreny amb data màxima el 31 de desembre de 2022 Foto: Caravanes Turmo

Aparcar en naus industrials: una solució molt més cara

Prop d'un centenar de famílies han d'abandonar l'aparcament per a caravanes que utilitza des de fa dècades l'empresa egarencaespecialitzada en autocaravanes, caravanes, campers i accessoris diversos. Els usuaris van rebre unade la companyia on se'ls informava que deixarien d'oferir el servei de pàrquing a finals d'any -amb data màxima fins al 31 de desembre de 2022- perquè l'Ajuntament de Terrassa reclamava el terreny, que ara forma part deEl terreny està situat als afores de la ciutat, prop de lai enfront d'un altre terreny, propietat de l'Ajuntament, que l'empresa municipalempra per a abocar els contenidors. Ambdós se situen a l'altra banda dels, àrea verda que s'urbanitzarà i acollirà grans empreses., propietari d'una caravana i usuari de l'aparcament de Caravanes Turmo des del 2015, està molt enfadat amb la situació i amb les "maneres" en què s'ha gestionat. "Ens expulsen de l'aparcament de caravanes sense alternativa. Nosaltres som els primers queper a totes aquelles famílies que tenen com ael cap de setmana i anar a voltar. Terrassa és una ciutat amb molta tradició de caravanes", continua el client Torres. "Tampoc entenc que ens facin fora i, en canvi, decideixinque causarà més mal al medi ambient que nosaltres".Caravanes Turmo va signar el 1994 unamb l'Ajuntament que marcava que podrien utilitzar el terreny -on al costat també tenien la seu de l'empresa, fins que es van traslladar a Can petit, Carrer de la Castellassa, 50, on són actualment-El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient,defensa que la companyiaque els permeti efectuar l'activitat de pàrquing d'aquests vehicles, i que en l'acord signat ja es va deixar clar que no es preveia l'ús del terreny per a aquest tipus d'activitat "a excepció d'usos provisionals".La companyia es queixa precisament d'aquestai declara que succeeix el mateix amb els altres llocs d'aparcament de caravanes de la ciutat. El 2015, es va modificar eli es va acordar que, inclòs el terreny que l'empresa utilitzava com a aparcament. Llavors, va començar un període de moltes reunions entre el negoci i l'Ajuntament, fins que el 2016 es va acordar un període de marge de tres anys perquè l'empresa traslladés el seu servei de pàrquing, tal i com afirma Caballero."A l'acord del 94 s'establia que l'empresa firmavaEl termini es va finalitzar el 2019, i ja s'ha allargat tres anys més amb moltes reunions.El comunicat de Caravanes Turmo falta a la veritat", afegeix el regidor de Medi Ambient.En formar part de l'Anella Verda, el terreny, dei de titularitat de laque compta amb un dels majors terratinents de la ciutat, no podrà edificar-se i haurà d'emprar-se al 100% per a usos naturals que no malmetin l'entorn. El mateix destí correrà el terreny de davant, utilitzat ara per Eco-Equip, que imminentment desallotjaran. Segons Caballero, també cal que marxin per a la construcció de la rotonda d'accés a l'Hospital de Terrassa., de l'empresa familiar, es mostra preocupada perquè el cost d'un aparcament tancat, com en una. "Perquè sortís rendible hauria de valdre menys d'un euro el metre quadrat, i no és viable", explica. A més, hi hade llocs per deixar aquest tipus de vehicles a Terrassa.Alguns clients valoren cercar un aparcament fora de la ciutat, però el més a prop i amb places lliures és a. Laaparca la seva caravana a lasota l'autopista. Afirma que li va resultar molt difícil trobar lloc, i que actualment no queda cap lloc lliure a l'emplaçament ni en coneix cap.Recentment, l'Ajuntament va habilitar una, amb capacitat per a. Sergi Torres es queixa que l'àrea no és suficient, i que: "Això i res és el mateix. Primerament, està destinat a autocaravanes, no a caravanes, i entenem que s'han de situar als afores de Terrassa per no molestar".