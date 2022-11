Confirmats els vuits candidats a la Sindicatura de Gregues de Terrassa

Pau Cónsola Párraga, presentat per l’entitat Observatori Drets Socials de Terrassa.

presentat per l’entitat Observatori Drets Socials de Terrassa. El Mustapha Ben El Fassi Mezouar , presentat a títol personal.

, presentat a títol personal. Manuel Pérez Díaz , presentat a títol personal.

, presentat a títol personal. Ignasi Puig Ventalló, presentat a títol personal.

presentat a títol personal. Mònica Olmo Forte , presentat a títol personal.

, presentat a títol personal. Cristina Valverde Molina , presentada per les entitats GAM Vallés, AIDE, AVV Barri d’Egara, AVV Ca n’Aurell, Col·lectiu de dones de Ca n’Anglada, ACPAE i Associació Catalana Defensa Personal Científica.

, presentada per les entitats GAM Vallés, AIDE, AVV Barri d’Egara, AVV Ca n’Aurell, Col·lectiu de dones de Ca n’Anglada, ACPAE i Associació Catalana Defensa Personal Científica. Miriam Esther Boira Salvia , presentat a títol personal.

, presentat a títol personal. Juan Enrique Latorre Raez, presentat a títol personal.

Recollida de suports presencial

Acompanyament de persones amb mobilitat reduïda

Lade seguiment del procés participatiu per a l’elecció i nomenament de la figura delha validat lespresentades en el termini previst, un cop comprovat que totes elles compleixen els requisits tècnics establerts a les bases reguladores del procés.Per ordre de presentació de la candidatura, aquestes són les persones que opten a exercir el càrrec de la Sindicatura de Greuges durant els propers cinc anys:Entre els dies 17 i 29 de novembre estarà activa la fase d’informació i difusió de les candidatures. A partir del dia 17, els projectes presentats per les diferents candidatures estaran disponibles per a la seva consulta al portalEls ciutadans i ciutadanes empadronats a Terrassa majors de 16 anys estan cridats a mostrar la seva preferència per una d’aquestes candidatures el properde forma ininterrompuda. La recollida de suports es farà de forma presencial als següents equipaments municipals:DISTRICTE 1 OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA PLAÇA DIDÓDISTRICTE 2 CENTRE CÍVIC MUNICIPAL MONTSERRAT ROIGDISTRICTE 3 CENTRE CÍVIC MUNICIPAL ALCALDE MORERADISTRICTE 4 CENTRE CÍVIC MUNICIPAL MARIA AURÈLIA CAPMANYDISTRICTE 5 CENTRE CÍVIC MUNICIPAL AVEL·LÍ ESTRENJERDISTRICTE 6 CENTRE CÍVIC MUNICIPAL PRESIDENT MACIÀDISTRICTE 7 CASAL CÍVIC DE CAN PARELLADADurant aquesta jornada, l’Ajuntament i Creu Roja habilitaran un servei de transport gratuït per a les persones amb mobilitat reduïda. El servei està dirigit a persones vulnerables, que no disposin de familiars o d’altres mitjans que els puguin ajudar i necessitin transport als espais de recollida de suports per motius de malaltia, discapacitat o mobilitat reduïda. Després se’ls retornarà a casa.Aquest servei es pot sol·licitar per telèfon trucant a Creu Roja Terrassa (937881441), de dilluns a dijous, de 8h a 14h i de 15h a 17h, i els divendres, de 8h a 14h. També mitjançant l’adreça de correu electrònic terrassa@creuroja.org. La data límit per sol·licitar el servei de transport serà el 12 de desembre (inclòs).