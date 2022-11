Llorenç Álvarez, Nuri Escudé i Artur Moncal, Terrassencs de l’Any 2022

Els tres guardonats

Ja es coneixen els noms dels tres: el patinador(26 anys), la sardanista(62 anys) i l’especialista en cultura popular(67 anys). Els seus noms han estat escollits pel jurat d’entre una llarga llista de candidats.Aquest guardóEls premis als Terrassencs de l’Any els entrega eldes de l’any 1969. La cerimònia d’entrega dels guardons tindrà lloc el dissabte dia, secretaria del certàmen, ipresident de l'Associació Centre Cultural El Social de Terrassa, han estat els encarregats de fer públics els noms dels guardonats, com cada any. Torrente ha recalcat que és el primer any que s'accepteni Figueras ha recalcat que. En aquest sentit, ha fet una crida a aconseguir la paritat en les candidatures.es va proclamar l’any passat campió del món en la modalitat de Solo Dance Senior i enguany s’ha penjat la medalla de bronze als World Skate Games disputats a Buenos Aires. Ha revalidat també el títol de campió d’Europa en Solo Dance, el mes de setembre a Andorra. El seu palmarès esportiu és espectacular. A banda, és coreògraf i director del Club Patí Matadepera, així com tècnic nacional de patinatge i fisioterapeuta. Porta 22 anys patinant.prové d’una família de sardanistes. És la presidenta de l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits, entitat de la qual forma part des de l’any 1976. Des del 2015 presideix la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya i és membre del Consell de l’Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.és un dels membres més destacats de la cultura popular terrassenca. Aquest mestre jubilat pertany a la colla castellera Minyons de Terrassa, a la coordinadora de Cultura Popular i al Centre Excursionista de Terrassa. És el gran protagonista del Ball de Serrallonga de Terrassa, del grup de ball del qual n’és membre des de la seva fundació.