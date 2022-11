La XX Fira Modernista de Terrassa lluirà amb color i moviment

Cartell de la vintena edició de la Fira Modernista Foto: Cedida

La Gran Festa del Modernisme català

Lase celebrarà els propers, convertint la ciutat en una granEl cartell de laFira Modernista de la ciutat, dedicada a la dansa, ha estat presentat aen un acte encapçalat per, regidor de Turisme ila directora d’art de Suky&Co, estudi de disseny que ha estat encarregat de crear el cartell de la Fira d’aquest any vinent.Forn ha volgut fer un petit homenatge a l’espai on s’ha celebrat la presentació, que era “un espai recreatiu i de ball per a la classe obrera”. Ara, la sala gestionada per Prodis continua sent cabdal per a les associacions de dansa del municipi.i el seu mític anunci dhan estat el principal referent de Montse Sucarrats i el seu equip a l’hora de crear el cartell de la Fira. Per a ella, la clau del disseny és plasmar la “. El verd, el taronja i el vermell destaquen en una composició que retrata dues parelles de l’època a la reconegudíssima sala dels miralls,La Fira Modernista de Terrassa és la, que recrea i reivindica un dels moviments arquitectònics, socials i culturals més importants de la història de Catalunya. A la nostra ciutat, la firamoment en que es va voler recuperar la festa de primavera del municipi.Des de l’any 2007, la Fira Modernista de Terrassa està declarada per la Generalitat de Catalunya com aAl llarg dels seus 20 anys de recorregut, la Fira Modernista s’ha convertit en un dels, reunint cada any milers de terrassencs.