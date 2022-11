La violència sexual centrarà la campanya #NiUnaMés del 25N a Terrassa

472 casos de violència de gènere i 24 de violència sexual

El pròxim 25 de novembre es commemora, com cada any, el dia internacional contra la violència de gènere, una data que cal recordar dia a dia. Enguany, Terrassa posarà el focus de la campanya #NiUnaMés en la, que ha anat cobrant protagonisme en els últims anys. La ciutat durà a termeamb motiu de la data, 21 de les quals han estat proposades pel Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament i 18 peldirigit per la Comissió 8 de març, molt potent al conjunt del territori. Les activitats inclouen accions de sensibilització, jornades de formació per a professionals i activitats de denúncia social."2022 ha estat un mal any pel que fa a la ciutat i al conjunt del territori", ha evidenciatregidora de Polítiques de Gènere, recordant les dues noies del Pakistan assassinades a la ciutat aquest any. Al conjunt de l'Estat hi ha hagut 76 feminicidis, i 14 a Catalunya. Marín ha recordat queja que l'any passat la ciutat va celebrar el primer ple de dones i es va constituir la, que reuneix 23 agents, dels quals 14 són municipals.Un dels eixos a tractar és laque s'està treballant amb el Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) i l'Oficina d'Atenció a la Victima als Jutjats de Terrassa, a més de amb formació continuada des d'aquest octubre.impartirà una conferència a lade 10 a 12h el mateix, anomenada Violències sexuals, el contínum de les violències masclistes al llarg de la vida, que tractarà la realitat de la violència sexual.Aquell divendres, cada entitat organitzarà una, amb la lectura d'un manifest, un minut de silenci i una acció reivindicativa. Hi haurà sis tallers pensats per a joves repartits pels barris i el Cinefòrum reproduirà la pel·lícula Solo una vez. L'Ajuntament convida a la ciutadania a unir-se a la campanya El batec de les papallones, que consisteix en penjar papallones dels balcons de les llars per rebutjar la violència masclista i com a símbol de lluita i esperança.De caràcter atemporal, l'Ajuntament ha informat que han reprès la implantació del protocol contra la mutilació genital femenina, han posat en marxai està duent a terme un estudi sobre laa Terrassa, molt demandat per les entitats.La, que gestiona el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Terrassa (SIAD) ha atès des del gener fins l'octubreque suposen un 47,36% del total de casos atesos pel servei. D'aquests, s'han denunciat 159, i un 84.26% són per violència per part de la parella.