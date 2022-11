Terrassa vol implementar 1500 habitatges protegits més

Aquest dimarts ha tingut lloc la primera sessió del procés participatiu per informar a la ciutadania sobre la proposta d'avanç modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que estableix que elde nova construcció del sol urbà consolidat han de serEl ple municipal de maig d'enguany va aprovar, tot i lala proposta de modificació. Lavan presentaral document, de la mateixa manera que l'tres immobiliàries:Tot i així, els grups promotors no han estat presents en la primera sessió informativa per discutir la proposta.President de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) del COAC i redactor de la modificació del POUM, ha establert que, i que amb el nou pla urbanístic es podria optar a. Segons els, establerts per la Generalitat, tots els municipis de més de 5.000 habitants han de comptar, en un termini de 5 anys, amb un 15% d'habitatges sota un règim de protecció. Dels 90.000 habitatges que disposa Terrassa, aquest percentatge es traduiria en 14.000, de manera que en faltarien 5.600."Ens hem de treure l'estigma que un habitatge protegit és per a pobres. No ho és, ho és per classes populars i joves. Però té tres limitacions: la dimensional, la del preu venda-lloguer i la que ens indica qui pot accedir a l'habitatge", explica Jornet. En aquest sentit,Tal i com ho designa la Generalitat, Terrassa es troba en lala més cara respecte al preu de metre quadrat per venda o lloguer. Així,per un pis a la ciutat, que en un habitatge de 90 metres quadrats equivaldria a 172.000 euros. Pel que fa al. A més, per accedir a l'habitatge s'ha de comptar amb un sou màxim que oscil·la entre els 53.000 i els 59.000 euros/any, depenent de la unitat familiar.Jornet ha insistit que la intenció és, sense que cap quedi discriminat. Els més cars es situarien al, mentre que els més assequibles estarien a. Lad'habitatge protegit seria"És la primera vegada que podem qualificar-los directament, i no deixar-los en reserva, com succeirà amb altres obres a la ciutat", ha especificat l'arquitecte.ha demanat que s'estableixi que tots els habitatges protegits del 30% dels disponibles siguin de lloguer, al·legació a la qual ha contestat: "Vam establir un 30% perquè no ens tombessin la mesura de seguida, tenint en compte els recels de l'oposició. Si obliguem a la totalitat del lloguer encara ho tenim més difícil, perquè amb la possibilitat de venda, els números surten i no hi ha pèrdues", ha expressat.El regidor ha comentat quejuntament amb Jornet, per aclarirde la iniciativa. Les immobiliàries van evidenciar que l'obligació de destinar un 30% de les grans obres de construcció els suposaria, mentre que des de l'equip de govern manifestaven que la situació seguiria sent rendible i que estaven convençuts que "Així i tot, continua existint la possibilitat que els grans tenidors augmentin sense precedents el preu de l'habitatge lliure, tant de venda com de lloguer.