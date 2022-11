Vuit candidats a la Síndica Municipal de Greuges

El passat 4 de novembre va ser l'últim dia hàbil per presentar les candidatures per esdeveniri substituir Isabel Marquès , la síndica actual.es presenten al càrrec. En els propers dies, la Comissió Ciutadana de Seguiment procedirà atècnics establerts a les bases reguladores del procés. Un cop validades les candidatures, es donaran a conèixer, així com els seus projectes.Les, que conformen l'última fase del procés d'elecció de síndica, seran el, de 9.30 a 20h, als punts de suport disponibles que ha habilitat la Comissió Ciutadana de Seguiment del procés i les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) que té l’Ajuntament. Hi hade la ciutat:DISTRICTE 1 - OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA PLAÇA DIDÓDISTRICTE 2 - CENTRE CÍVIC MUNICIPAL MONTSERRAT ROIGDISTRICTE 3 - CENTRE CÍVIC MUNICIPAL ALCALDE MORERADISTRICTE 4 - CENTRE CÍVIC MUNICIPAL MARIA AURÈLIA CAPMANYDISTRICTE 5 - CENTRE CÍVIC MUNICIPAL AVEL·LÍ ESTRENJERDISTRICTE 6 - CENTRE CÍVIC MUNICIPAL PRESIDENT MACIÀDISTRICTE 7 - CASAL CÍVIC DE CAN PARELLADATotes les persones majors de 16 anys i empadronades al municipi de Terrassa podran donar el seu suport a una de les persones candidates en qualsevol dels espais habilitats a la ciutat. En el moment de la recollida hauran d’acreditar que compleixen els requisits.