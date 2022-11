L'Escola d'Educació Especial Crespinell emprarà uns espais de l’antiga Escola Germans Amat

Més de 40 anys de trajectòria

L’ha comunicat a l’la seva intenció de cedir-li part de l’D’aquesta manera, el centre podriaque es venen reivindicant des de fa anys. Les dependències a cedir, un cop es formalitzi un conveni de cessió i que se signaria properament, són les corresponents al mòdul superior de l’ubicat a la cantonada dels carrers de Mallorca i de Calderón de la Barca i amb accés per aquest segon carrer.El centre, que, assumirà els costos de les actuacions necessàries per adaptar l'edifici a les seves necessitats, un cop tramitada administrativament la cessió. Amb aquesta cessió, el Govern Municipal dona compliment al, recollit per l’actual Programa de Govern, de. Aquest compromís, a més, recull i dona continuïtat al que van contraure a finals de l'anterior mandat tots els grups polítics del consistori, en el sentit de trobar una sortida als problemes d’espai del centre. Inicialment aquest compromís preveia el trasllat a dependències municipals del mateix, però els espais no oferien les condicions necessàries i ha calgut buscar alternatives.La tinenta d’alcalde de Cicles de la Vida i regidora d’Educació,, explica que «una entitat capdavantera en inclusió educativa i tan arrelada a la ciutat com Crespinell mereix tot el suport per mantenir el seu projecte educatiu, i». Ciurana afegeix que «a la nova ubicació, l'escola podrà continuar desenvolupant el seu projecte d’educació inclusiva, com ha fet tots aquests anys amb l’. Ara tindrà al voltant centres com l’Escola Roc Alabern, l’Institut Les Aimerigues o els Salesians, i de ben segur que no li costarà gens teixir noves aliances».Arran de la pandèmia, el centre va traslladar a lel programa de transició al treball, com a solució provisional. Ara, amb el futur trasllat a l’antiga Escola Germans Amat, es podrà fer front i resoldre tots els problemes d’espai del centre.Crespinell és una escola d’educació especial concertada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, ambi gestionada per una cooperativa de persones sòcies treballadores, declarada entitat d’iniciativa social i sense ànim de lucre. Actualment acullen un edifici de lloguer ubicat al, que no reuneix les condicions òptimes per al correcte funcionament del centre.a mitjans de la passada dècada, després va acollir provisionalment l’Institut Les Aimerigues i finalment el Departament d’Educació el va traspassar a l’Ajuntament de Terrassa. Actualment, l’equipament acull el Centre de Formació de Persones Adultes Ramon Llull, la Fundació Main i la Coordinadora d’Entitats de Cultura Andalusa.