Terrassa manté el topall a les bonificacions energètiques, tot i el rebuig de Junts

Nou pla personalitzat de pagament a partir de 2024

El Ple Municipal extraordinari de l’Ajuntament de Terrassa ha aprovat aquest divendres, de forma provisional, la proposta d’Ordenances Fiscals per al 2023 , que aposta per laen la ciutadania i la consolidació dels projectes de ciutat. Per tercer any consecutiu,és a dir, de cara a l’any vinent es mantindran els preus públics i la majoria dels impostos municipals.De cara al ple, Junts per Terrassa ha presentat quatre esmenes. Una d'elles, referent alque preveu l'Ajuntament per l'any vinent, ha estat motiu de debat a la ciutat. El partit ha demanat a l'executiu de Jordi Ballart que no modifiqui els incentius fiscals a la transició energètica en impostos com l. "Vivim un moment d'emergència climàtica iLa proposta d'ordenances fiscals per a 2023 fa un pas enrere en aquest camp", ha declarat Meritxell Lluís , alcaldable de Junts.Segons el Consistori, la bonificació per instal·lació de panells fotovoltaics s'adequa a l’existència d’altres ajuts i subvencions públiques pel mateix concepte, determinant que amb el conjunt d’ellesde la instal·lació i, alhora, es fixen uns topalls de costos bonificables amb l’objectiu de simplificar la tramitació i acotar possibles desviacions. "Ens fa la sensació que l'Ajuntament vol ajudar menys, perquè diu que ja hi ha altres administracions que ajuden", ha afegit Lluís.de Junts, i el topall continuarà. "Comparteixo plenament el seu discurs sobre el canvi climàtic, i aquesta administració és un exemple de lluitar contra ell i liderar la transició energètica. Aquí el debat és si el món local és qui ha de liderar això.", ha respòs, primer tinent d'alcalde.A més, Albert ha destacat que unaa casa seva, perquè lluiten amb causes majors, com la conservació de l'habitatge , o no tenen ni la possibilitat econòmica ni física de fer-hoEn aquest sentit, el tinent d'alcalde ha reiterat que amb els seus impostos podran ajudar a que un determinat sector de la població, el qual sí que tindrà accés a aquesta possibilitat, les instal·li.D'altra banda, el ple ha aprovat la tercera esmena de Junts per Terrassa, que conforma que les obres que tinguin per objecte la. L'Ajuntament també ha aprovatper ampliar l'inventari del patrimoni cultural de Terrassa, que ha comportat la detecció de noves edificacions que han quedat inventariades per diferents valors històrics, arquitectònics o ambientals. La modificació determina queles grans actuacions de transformació sobre aquests béns es tramitaran mitjançant elmentre que la resta de caire menor es faran perperò complementant informació per poder posar de manifest els elements de valor de cada bé.Els canvis i novetats que possibilitarà el nou sistema i que queden reflectits en l’Ordenança General són els següents:S’endarrereix el període de cobrament de l’Impost sobre Béns Immobles un mes i mig respecte el calendari actual, posant-lo de 1 de març al 2 de maig. Aquest canvi de dates de cobrament comporta modificar els tres primers terminis de domiciliació del padró, situant-los l’1 de març, el 2 de maig i l’1 de juny, mantenint la resta de terminis com l’exercici 2022. La resta de calendari es manté igual. Aquest canvi no suposa alterar ni la liquiditat ni la tresoreria de l’Ajuntament.: La migració al nou sistema permet introduir una mesura facilitadora del pagament, podent fraccionar tots els impostos i taxes de cobrament periòdic a la qual s’estigui obligat en 12 terminis iguals (de caràcter mensual), 6 o 4 al llarg de l’any. Aquest pla personalitzat serà efectiu l’any 2024, essent el 2023 el de difusió de la mesura i recollida de sol·licituds.S’estableix la possibilitat que les persones interessades puguin assenyalar un compte corrent únic de relació amb l’Ajuntament, en el qual es carregaran tots els pagaments presents i futurs i en el qual es practicaran les possibles devolucions.: es simplifiquen els requisits per fraccionar el pagament de deutes pendents i s’amplien els topalls, atenent a l’evolució dels expedients tramitats els darrers anys i a les majors opcions que ofereix el nou sistema d’informació tributària.: Es potenciarà i facilitarà la tramitació telemàtica, es crearà una Oficina Virtual Tributària en la qual les persones obligades podran accedir a tota la seva informació i gestionar els tributs i altres obligacions de pagament de forma àgil i senzilla.