Intent de segrest d'una menor a Can Tusell, Terrassa

Pistola sota la barbeta

ha denunciat un. Els fets van succeir aquest dijous a la nit a, on la noia passejava el seu gos i va ser abordada per un individu armat amb unali va dir mentre li posava l’arma en el coll. La víctima va cridar i l’atacant va fugir corrent.La noia, acompanyada de la seva mare, ha acudit aquest divendres a la comissaria delsper presentar la denúncia. Els mossos ja van desplaçar unitats aquest dijous a la zona per obtenir dades i buscar el sospitós.De moment, no se sap del seu parador. Se sap que, segons la testimoni, l’assaltant no era molt alt, però sí corpulent, cara rodona, d’uns. Anava vestit amb dessuadora negra amb caputxa i amb uns pantalons de xandall amples, també de color fosc. Portava penjada una ronyonera.Eren lesper la. Va seure en les escales del número 246, entre el carrer del Xaloc i el de Roig Ventura, quan per la vorera va passar un home. Parlava pel mòbil. Deia al seu interlocutor que ell no volia tornar a pujar, que baixés l’altre.L’home va passar per davant de la jove. Segons la denunciant, l’individu va passar de llarg, o va fingir passar de llarg, i va guardar el mòbil, però immediatament va tornar i va fer posat d’acariciar al gos.Va agarrar el telèfon de la noia iLi va etzibar que deixés el mòbil i que callés i s’anés amb ell. Si no venia amb ell, li disparava, segons indica la denúncia.La menor cridava espaordida mentre subjectava amb força el mòbil: “Ajuda, para, para!”. Gairebé es queda afònica. Afirma que l’atacant, nerviós, va mirar cap amunt per si sortia cap veí. Va mirar als costats també, icarretera de Matadepera a baix. Uns joves van auxiliar la noia quan ella va arribar plorant al carrer del Xaloc, i van cercar el sospitós, però no el van localitzar.La víctima va marxar cap el seu domicili, molt a prop, i va explicar els fets a la seva mare. El 112 va ser alertat i diversos policies van acudir a la zona.