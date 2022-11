Desallotgen tres naus ocupades als carrers de Murillo, Pare Llaurador i Santa Maria Mazzarello

Lava dur a terme el passat dimecres elubicades als. La intervenció va tenir lloc a les 9.15 h, quan els agents van procedir a verificar que no hi havia cap persona a l’interior de les naus per, posteriorment, començar a tapiar-les per evitar-ne de nou l’accés.Amb aquesta actuació es dona resposta a les gestions dutes a terme pel servei de Policia i la resta de serveis de l’Ajuntament implicats per tal d’així com també acabar amb els problemes de convivència i seguretat referits pels veïns.En aquest sentit, el passat mes de setembrevan dur a terme unen el qual van identificar a les persones que es trobaven a l’interior de les la naus i es va realitzar un informe i reportatge fotogràfic de l’estat de l’immoble. Elva dictar una, que va ser notificada fa unes setmanes als ocupants de les naus per part de la Policia Municipal de Terrassa, per tal que procedissin a recollir els seus objectes personals per deixar la nau.