Incompliment de l'acord aprovat al ple

L'Ajuntament activa un equip transversal per investigar el cas

Entre 80 i 100 infants de 0 a 3 anys de la ciutat estan escolaritzats en les anomenades "mares de dia", també conegudes com a "centres de suport familiar" i "espais de criança". Segons la, uns 10 centres d'aquest tipus acullen infants al municipi, que reclamen que es troben en un "buit legal" i no es regeixen per cap normativa clara. Abans de la pandèmia, Terrassa comptava amb uns 12 d'aquests espais, tot i que alguns han anat tancant.Arran de la inspecció dela una "mare de dia" de la ciutat i l'exigència delde tota activitat al·legant que s'havien detectat "irregularitats molt greus" , les 24 llars d'infants de Terrassa han exposat aquest dimecres a la Masia Freixa la denúncia que interposen. El col·lectiu ha convocat a la, Isabel Marquès, que al seu torn haper estudiar les causes. Davant les al·legacions de les escoles bressol privades, la Síndica es troba, de la Coordinadora d'Escoles Bressol, ha manifestat que exigeixen una normativa clara que reguli aquests centres des del confinament, i queindicava clarament que l'Ajuntament s'encarregaria d'inspeccionar els espais que feien la funció de "mares de dia". Tot i així,. "Aquests centres no han tancat encara, i tenim constància que no s'ha fet cap acció per part de l'Ajuntament.es pensen que és una escola bressol, perquè fins i tot algunes es publiciten així. No tenen informació suficient, perquè confien que tot està bé", ha manifestat Pujol.El col·lectiu insisteix queperò demanen una regulació urgent per vetllar pels drets dels infants. "S'anomena "mare de dia" si compta amb una persona i, però no sabem si els centres compleixen aquest requisit, ja que l'educació es duu a terme en un pis particular i no sabem si les persones compleixen amb la titulació que requereixen., ha continuattambé de la Coordinadora.En concret, el centre inspeccionat per Educació és un local i, fet que les escoles bressol consideren "gravíssim" perquè vulnera els drets de l'infant. Comptaria amb personal a càrrec de. A més, una altra denúncia interposada pel col·lectiu ha impedit que obrís una nova mare de dia a peu de carrer, perquè no disposava de llicència.Les llars d'infants privades de Terrassa es reuniran amb l'Ajuntament elper parlar sobre la situació, amb especial insistència a què assisteixi l'alcalde. Pel que fa al, aquest ha expressat que han demanat l'informe d'Educació sobre aquest centre en particular i que s'està activant" i dur a terme les inspeccions que calgui.Segons l', la problemàtica s'estén a nivell de Catalunya. Inclús aon hi ha una ordenança que regula les "mares de dia", les llars d'infants del municipii que aquests centres continuen funcionant.Davant la similitud a més poblacions, la Síndica de Gregues Municipal ha suggerit portar la denúncia a la, i que respongui directament el Departament d'Educació.