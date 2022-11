La Policia Municipal va dur a terme dilluns, en col·laboració amb, una les zones d’oci dels carrers de la Rasa i del Duero, amb motiu de la festivitat de Tots Sants.Al llarg de la matinada, els agents van interposar un total de: 46 per comportaments incívics a la via pública, 4 per tinença de substàncies i 3 per infraccions de trànsit, en tots els casos per alcoholèmies positives.