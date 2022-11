10 rostres del feminisme a Terrassa

L'associacionisme femení és un dels pilars que fonamenta Terrassa, remarcant-se així com una de les ciutats que més reivindica el paper de la dona en la societat. Aquest dimecres, la importància de la presència femenina s'ha vist representada amb la presentació d'un mural a la façana del, que retrata deu dones que durant la seva trajectòria vital, tant per vocació i activisme com per professió, han contribuït a fer de Terrassa un municipi més feminista.L'artista urbana, coneguda per pintar amb spray retrats de dones arreu del món, ha estat l'encarregada de plasmar els deu rostres sobre la paret. "És, promoure les polítiques de gènere i generar espais feministes i referents per a les noies de Terrassa", ha expressat, regidora de Polítiques de Gènere.Les deu dones han treballat des de l'durant tota la seva vida per contribuir a la transformació social de la ciutat, i inclús més enllà. SónAlgunes d'elles són difuntes, i han comptat amb les paraules d'homenatge de familiars, entitats i grups municipals que les han escollit per formar part del mural, acompanyades de laTotes elles han sigut dones populars al seu barri i al conjunt de la ciutat, creant consciència feminista i organitzant actes de suport per al col·lectiu., presidenta del Col·lectiu de Dones Montserrat Roig del Centre Cívic M.Aurèlia Capmany i un dels deu rostres representats, ha destacat la seva sorpresa envers l'elecció: "Mai t'esperes que t'escullin, veure la teva cara plasmada a la paret...Estic molt emocionada, però penso que", ha destacat, plantejament que han seguit Alba Nos i Cándida Rodríguez."Terrassa és una ciutat capdavantera en associacionisme femení; totes les parets podrien estar plenes de rostres de dones.", ha afegit Alba Nos. Cándida Rodríguez ha continuat: "Faig extensiu aquest reconeixement a tots els col·lectius. Tot i no començar dins les organitzacions i no estar preparades, hem fet tot el que hem pogut. Aquest és el meu barri i el meu centre cívic, i per tant no em pot fer més il·lusió ser reconeguda aquí., i per tant podran fer-ho molt millor", ha destacat.La iniciativa va ser presentada per la plataformaal ple de setembre de 2021 i aprovada per unanimitat. A partir d'ara, tothom qui passi per davant del Centre Cívic veurà les deu dones, que esperen que siguin "clars exemples per a les futures generacions".