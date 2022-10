Miquel Puig renuncia a ser cap de llista de Junts per Ullastrell

Davant la sorpresa dels militants de Junts per Ullastrell i del municipi,ha enviat unaa tots els simpatitzants aquest cap de setmana anunciant la sevacom adel partit. Puig va ser escollit aquest maig per unanimitat a l'Assamblea Local per encapçalar la llista electoral a set mesos de les eleccions municipals del 2023."Aquest és un d'aquells escrits que més costa d'escriure, sobretot quan has de renunciar a alguna cosa. A la vida hi ha moments que has de prendre decisions importants i aquest n'és un d'ells., ha escrit Puig a la carta, que portavaexercint com a regidor al consistori.En declaracions a La Torre, el polític ha expressat quei complirà amb les obligacions que li corresponen fins llavors, també com a membre del, ja que ambdues funcions finalitzaran el. Puig assegura que, al no ser un càrrec "alliberat", ja que professionalment es dedica al sector logístic i combinava el seu temps lliure amb la política,ni a complir la seva obligació amb "l'empemta i les ganes necessàries"."Sempre m'he sentit molt valorat pel partit en aquests dotze anys i a l'oposició. És cert, però, que la política, i especialment la local, et lliga molt. M'agrada molt la meva feina, però. He de triar", ha manifestat. Assegura que va comunicar la decisió primerament a nivell intern amb els companys de partit i del Comitè Comarcal, i que seguidament va voler enviar la carta a tots els simpatitzants, que l'han rebuda amb sorpresa. Especialment agraeix la "comprensió i el respecte mostrar en saber la notícia" a, president comarcal de Junts.Miquel Puig també ha comunicat que deixa pas perquè agafin el relleu "nous lideratges i maneres de fer a Ullastrell, que aportin noves idees que prioritzin el bé dels veïns i veïnes". Ara, Junts per Ullastrell haurà dede cara a les futures eleccions, tot i que per ara