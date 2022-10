Llegendes negres que envolten Terrassa. Fins a quin punt són certes?

El lloc de descans dels malalts de tuberculosi, convertit en plató de cinema

Morts misterioses a l'antic sanatori i l'estació de tren de Torrebonica

L'estació de Torrebonica, al costat del sanatori Foto: Trenscat

Diuen queretornen durant la nit de, el 31 d'octubre, per vagar pels carrers i visitar l'últim lloc on van morir. Tant si ets més de celebrar lacom si no pots escoltar una història de terror sense morir-te de por, no pots passar per alt l'aura de misteri que envolta la nostra ciutat. Terrassa mai deixa de sorprendre, i en concret, dos llocs emblemàtics li aporten una fama terrorífica:i l'(i l'estació de tren). Coneixes les llegendes negres que els envolten?Exacte, l'Hospital del Tòrax (i tot el complex, que és conegut actualment com aara és un plató de cinema. Situat al, s'empra per rodar pel·lícules, sèries i programes de televisió altament coneguts, com, però no fa tants anys tenia una funció completament diferent, que li correspon al nom: era un hospital perpatologia greument estesa i que preocupava les autoritats per l'alta mortalitat que causava.El 1952 s'inaugurava la Ciudad Sanatorial de Terrassa, antic nom per a l'hospital. El futur Hospital del Tòrax es va convertir en el centre sanitari de referència de tot l'Estat per tractar les persones que patien aquesta malaltia. Lluny de curar-se,, fet que li atorga la tèrbola fama a l'emplaçament.Encara avui dia, tothom que el visita no torna a casa seva il·lès...són moltes les llegendes que envolten el lloc, i episodis paranormals que s'han viscut a l'interior de l'edifici....algunes habitacions conserven encara els llits on dormien els malalts, i encara s'hi poden trobar alguns quadres i objectes personals, si no han quedat massa malmesos.La fama és tal que l'Hospital del Tòrax va ser objecte del programa d'Cuarto Milenio. Les llegendes asseguren que, tothom que hi moria a dins, no era només a causa d'una mort natural...i el nombre deque es van patir a dins no ajuda que l'edifici netegi la seva sinistra fama. De fet, les llengües asseguren que molts malalts es llençaven des del novè pis per acabar amb el seu patiment. Els aparells deixaven de funcionar sobtadament.Fins i tot, un dels rumors és que el lloc s'emprava per realitzarper acabar amb la tuberculosi. L'origen d'aquesta història és la detenció d'un jove que va sostreure un fetus en formol de l'hospital. Fins i tot hi ha veus que parlen d'unauna dona de mitjana edat que matava els malalts terminals amb una injecció. Expliquen que després de morir, el seu esperit seguia vagant pels passadissos de l'hospital.El 1997, l'Hospital va tancar definitivament i el 2004 es va convertir en l'actual Parc Audiovisual. Tot i així, no es lliura del tot de l'aura paranormal que l'envolta. I tu, què en penses?La zona de, entre Terrassa i Sabadell, sembla encantada. Allà s'hi van construir un-també dedicat als malalts de tuberculosi- i unaDurant anys la zona es va conèixer com el, perquè hi arribaven viatgers de tot arreu que anaven fins al sanatori. De fet, el mateix poetava ser atès a l'hospital, com demostren unesque s'enviava amb en, reconegut pintor terrassenc amb qui mantenia una relació de confiança i amistat.Llegendes negres envolten el sanatori. Diuen que, poc abans que tanqués oficialment, va arribar la Guerra Civil i. Es van fer fora les monges que cuidaven dels malalts, que van ser destinats al psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat i tractats com a malalts mentals. Però, és clar, tot són rumors...A partir de llavors, els misteris només creixen. És un lloc popularment conegut per veure, tot i que les suposades aparicions no han acabat bé. Dos fanàtics d'aquests fenòmens extraterrestres van serel 1972 a l'estació de tren, amb una sèrie de notes al seu voltant que afirmaven que els éssers d'un altre planeta els cridaven. No són, però, els únics morts. Persones que apareixien mortes a l'espai sense, gent que va ser atropellada per combois, aparicions estranyes, psicofonies....el terror no acaba.Actualment, l'estació de tren no està en funcionament. Els darrers anys s'hi ha construït una nova sots -central elèctrica per alimentar la catenària. I tu, t'atreviries a visitar-la?