Quan s'encendran (i quant costaran) els llums de Nadal a Terrassa?

45.000 euros més per als llums de Nadal

Una de les dates més esperades a la ciutat és la que s'escull per a lque marca l'inici de tota una època festiva i hivernal. Enguany, Nadal ve amb canvis, referits a horari, cost i nombre de punts de llum. La data establerta per a l'encesa a Terrassa és del dissabte(l'hora encara està per definir) idia de Reis.ha portat un seguit de propostes al ple d'octubre , relacionades amb els llums de Nadal. Primerament,(i mantenir com a data final el 6 de gener), proposta a la qual JxT ha donat suport. Tot i així, l'acord no ha quedat aprovat, i el ple ha continuat amb el 26 de novembre com a data fixada.Dins del mateix punt, el partit taronja ha proposat canviar l'horari dels llums perperò l'acord tampoc ha proliferat. Actualment, s'estableix que l'il·luminat romandrà de, quan s'apagaven a les 22.30 hores. La nit de Nadal i de Reis s'apagaran a la una de la matinada, i a les tres de la matinada la nit de Cap d'Any. "Així s'ha pactat amb els comerços", ha evidenciatregidora de Comerç, comentari al qual Ciutadans ha afegit queperquè no hi ha eixos comercials a tota la ciutat".A més, Ciutadans ha demanat que els llums siguin dede la ciutat, propostes aprovades ambdues per unanimitat. Encara no està definit el mapa de punts de llum del municipi, però el nombre: enguany"Volem que els terrassencs es quedin a la ciutat a viure Nadal, i que gent d'altres municipis ens visiti", ha expressat, primer tinent d'alcalde.Enguany, el pressupost de l’enllumenat nadalencL'augment del pressupost és causat pel major nombre de punts de llum, ja que es pretén que l'enllumenat arribi a tots els barris de la ciutat. Tot i així, l'Ajuntament espera que amb la reducció horària i les bombetes de baix cost es retalli la factura. "Som conscients que, amb la pujada del preu de l'energia, els llums de Nadal tindran un cost superior que altres anys. Ho assumirem", ha afegit Albert.Laés un element que retorna al centre de la ciutat per segon any consecutiu. S'instal·larà a lai comptarà amb elements per ajudar als infants i als patinadors principiants a sostenir-se. Encara està per confirmar el format i capacitat de la pista. L'any passat era de 80 patinadors simultanis.