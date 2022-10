Estudien licitar el servei de transport públic de Terrassa el 2023

seguirà sent un any més la gestora del transport públic col·lectiu i urbà de Terrassa, com porta fent durant nou anys. El ple d'octubre ha aprovat una nova, però amb intenció quedel servei.El consistori ha declarat que ja està gairebé enllestit l'informe de l', on s'especifiquen els ingressos necessaris per a la concessionària. Així, cal acabar d'estudiari establir el preu per als propers deu anys, i quedarà definir el, que tal i com ha destacatregidora de Territori i Mobilitat, els plecs són "complexos" d'elaborar., i per això s'ha de ressaltar la feina de tots els operaris. Tenim un transport públic excel·lent, i vam seguir tenint-lo durant l'època Covid. Ha de seguir millorant, i esperem que sigui possible una licitació", ha declarat Melgares, que ha afegit queperò que l'objectiu clar és que la licitació es pugui dur a terme el 2023 i que la comissió de seguiment està a sobre del tema cada setmana.Licitar el servei d'autobusos municipals ha estat un tema força discutit durant els últims mandats, sense arribar mai a un acord clar. Txt i ERC volienel 2019, però un estudi que havia de determinar la possibilitat de municipalitzar diferents serveis (aigua, transport públic i neteja) va concloure queAixí, es va descartar un transport públic gestionat per l'Ajuntament., regidor d'Urbanisme, ha constatat que és probable que, tot i la intenció, el servei d'autobusos municipal es torni a prorrogar el 2024. Elen veu dearquitecte, especialista en l'espai públic i antic regidor d'urbanisme, ha apuntat que la licitació arriba massa tard, ja que"Els errors polítics es paguen cars, i la ciutadania és qui els paga", ha apuntat.s'ha abstès en la votació de la nova pròrroga, justificant que la regidora Melgares va dir a laon va informar sobre l'objectiu de licitar el servei el 2023, que el calendari preveia que a final d'any ja estaria enllestit l'estudi dels costos per a publicar la licitació i que el nou contracte entraria en servei el mateix any. "Només li demanava que complís amb els terminis", ha expressat