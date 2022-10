El Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa s'adhereix a la campanya «Sense llum no hi ha pa!»

Els’ha adherit a la campanyapromoguda per la, on es demana a totes les fleques de Catalunya que apaguin la llum dels seus establiments. Es tracta d'unaper donar visibilitat a la situació crítica que està patint el sector a causa de l'i del risc imminent de tancament definitiu de moltes empreses si aquesta situació no es resol urgentment.L’està convocada per demàdel migdia i lahan confirmat el seu suport i adhesió a l’apagada que realitzaran les fleques de la ciutat.Aquesta iniciativa neix a lai té per objectiu posar en relleu les dificultats que tenen molts sectors davant l'encariment desmesurat del preu de la llum que pot provocar el tancament de molts comerços., presidenta del Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i comarca: “i els marges que apliquem son molt ajustats per al producte bàsic. És per això que l’impacte que té l’increment desmesurat del preu de l’electricitat ési està posantEls forns, malgrat en puguem tenir algun de llenya, requereixen d’un alt consum d’energia elèctrica per poder funcionar i elaborar els productes que oferim”.