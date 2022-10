Igualtat i Feminismes dona 1,5 milions a Terrassa fins al 2025

Lava anunciar que el seu departamentel pressupost quadriennal que destina a Terrassa. En un acte alal que va assistir el tinent d’alcalde de Drets Socials,, Verge va presentar ahir l’amb els ens locals per al període 2022-2025.La ciutat des, “i per primera vegada podrà transferir dotació d’un exercici a un altre si ho necessita”, va explicar Verge a les portes del MNACTEC. La xifra suposa unrespecte al període 2018-2021, en què Terrassa va rebre 1,2 milions d’euros.Els diners es destinaran a reforçar els programes vinculats a donar acollida a les víctimes de violència masclista, a les iniciatives amb el col·lectiu LGTBI+i, i als plans d’acollida i refugi a persones migrades i refugiades.Igualtat i Feministes destinarà462.272,86 euros al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), 656.037,70 euros als programes d’acollida i refugi i 120.129,36 euros a la Xarxa SAI d’atenció integral LGTBI+i.“Aquest Acord marc 2022-2025 visibilitza molt bé perquè havia d’existir un departament d’Igualtat i Feminismes -va dir ahir Verge-. Fem unmolt important situant aquests serveis com a essencials de país. Això es tradueix en un impacte qualitatiu rellevant”.Barcelona passa de rebre 4,9 a 11 milions i la resta de municipis de 17,2 a 31,5 milions d’euros., han de ser tangibles i aquest canvi de perspectiva implica més professionals, més especialització dels serveis i més disponibilitat d’atenció a la ciutadania”.A banda, va anunciar Verge,”. Els municipis ajustaran els recursos a l’activitat, “sense haver de tornar diners si no els executen”.