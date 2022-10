Elha detectat "irregularitats molt greus" en un negoci de Terrassa que actua com ai amb diverses educadores contractades, motiu pel qual n’ha ordenat el tancament.La Generalitat va emetre a principis del 2021 un informe avisant que el centre posava "en risc" el benestar i seguretat dels infants i instava l’Ajuntament asegons han fet públic ara les llars d’infants privades de la ciutat. Les escoles bressol insten el govern a actuar i li exigeixen unaper endreçar la proliferació de 'mares de dia' i centres de suport familiar i establir un control sobre la cura de la mainada de 0 a 3 anys.Les 24 escoles bressol privades de la ciutat s’han unit perpúblicament ladavant l’auge de centres de criança que funcionen en paral·lel a les llars d’infants. El col·lectiu, amb el suport de l’, ha fet arribar la seva denúncia a lade la ciutat, que ha obert una causa per estudiar les presumptes irregularitats del sector.Les llars privades critiquen que les ‘mares de dia’, les llars de criança o els centres de suport familiar estiguin en un buit legal “que permet a moltes persones aprofitar-se de la situació per posar en marxa negocis que semblen llars d’infants però que en realitat només necessiten una llicència d’activitat i tenen molt pocs controls”.Una de les portaveus,ressalta que el col·lectiu no està en contra de l’existència d’aquestes figures, i especialment destaca que. “Però”, insisteix. En aquest sentit, assenyala el cas de la ‘mare de dia’ inspeccionada pel Departament d’Educació, que va trobar irregularitats perquè, entre altres,per a la cura de la mainada.També avisen que hanque ha obert recentment “en unaon no es compleixen les condicions per atendre nens i nenes”. “Alcem la veu perquè volem vetllar pels drets dels infants i de les famílies, ja que en aquests espais no hi ha cap tipus de control”, explica Mullor, que també apunta que la proliferació d’aquests negocis obre un escenari devers les escoles bressol “que han de complir una gran quantitat de controls”., alhora que reclamen que impulsi una regulació municipal per controlar l’activitat dels serveis alternatius a les escoles bressol. Insisteixen que el consistori té suficients competències per endreçar el sector. Posen com a exemple Sabadell, on els centres que tenen cura d’infants de 0 a 3 anys s’han de sotmetre a la normativa sectorial d’educació infantil o ludoteques.Per la seva part, fonts de l’Ajuntament de Terrassa apunten que eperò aquesta s’ha posposat a l’espera d’establir una nova data en què hi pugui assistir l’alcalde. Les mateixes fonts apunten que el govern manté una relació fluïda amb el col·lectiu.Les direccions de les 24 llars i la Síndica de Greuges de Terrassa han convocat dimecres vinent un acte públic per exposar la seva denúncia i malestar.