Foment social del català i millor manteniment del patrimoni industrial, entre les propostes de Junts al ple

De cara al ple municipal d'octubre d'aquest divendres, el grup polític Junts per Terrassa ha presentat quatre propostes de resolució. La primera és el, que Montserrat Caupena, regidora del partit i número 2 a la llista electoral per a les pròximes eleccions municipals, ha destacat que el partit es troba "molt preocupat" per la situació de l'idioma a la ciutat i a Catalunya:"El català ha anat retrocedint. els nostres joves i infants tenen sensació que el català és un instrument acadèmic, i no és així. Volem que recuperi el seu ús social.", ha explicat la regidora, que també ha comentat que alla situació tampoc és gaire millor. Així, Montserrat Caupena es refereix a les cartes dels restaurants que estan només en castellà, o al personal que atén al públic i no disposa de competències lingüístiques per atendre els catalanoparlants.i així, dels edificis emblemàticsde la ciutat, és una proposta que JxT ha posat sobre la taula aprofitant la Meritxell Lluís, regidora del partit i alcaldable de Junts per a les pròximes eleccions municipals, ha destacat les raons per a la proposta i ha demanat un"Tenim un patrimoni industrial molt ric, però no el podem lluir ni preservar si no és manté correctament. Creiem que alguns edificis emblemàtics denoten deixadesa, com les columnes exteriors del Teatre Principal, el pont de Sant Pere, xemeneies de la Plaça Didó i les de la Plaça Ricard Camí, i els tòtems que expliquen quin és cadascun d'aquests edificis emblemàtics estan fets malbé", ha exposat la regidora, que ha afegit: "".Pel que fa aMeritxell Lluís ha dit que"Tenim un teixit social i comunitari molt important a la ciutat que està patint unenergètics, que minva la capacitat de reacció i la feina transformadora a la ciutat", ha destacat la regidora. Així, el grup municipal demana un pla específic per ajudar a les entitats socials, culturals i esportives i també unesCom en altres ocasions, la Ronda del Vallès ha estat motiu de debat. JxT ha proposat una nova reclamació de la infraestructura amb motiu de la presa de poder delamb el canvi de govern, i la incertesa que comporta el saber si la Ronda tirarà endavant o no. "volem unai ens permeti alliberar la tensió que hi ha a carrers com Arquímedes, Galileu i Antoni Mas Adei", ha esmentat Meritxell Lluís.A més, el grup municipal també va presentar a la Junta de portaveus una moció perja que reclama que és "insuficient". Així, el partit insta al Govern de la Generalitat a impulsar "de manera urgent" laper concretar un nou marc jurídic de competències i recursos. JxT insta al Govern central a, tal i com ha avançat Meritxell Lluís.