VÍDEO | Shakira i Lildami junts en un supermercat?

Però això no ho havia fet jo ja abans? https://t.co/I6XjFYFldG — lildami | 0822 (@Lildamiboi) September 11, 2022

L'amor ben present al supermercat

És possible que, laamb projecció internacional, hagiamb Lildami, elque es va obrint camí dins del panorama musical a ritme de cohet?Tot i que seria una il·lusió de molts fans, la col·laboració, per ara, queda en unque ha creat en Damià (Lildami) aprofitant laentre l'últim videoclip de Shakira, del hit conjunt amb Monotonía , i el single Supermercat , de Lildami., i els plans són tan similars que es podria pensar que els dos cantants formessin part d'un mateix videoclip.A més, ambdós hits es van gravar en, i no tan distants l'un de l'altre. Shakira i el cantant de reggaeton Ozuna van escollir elde, capital del Bages, per rodar Monotonía. Lildami va triar l'per rodar Supermercat, on a més també va aprofitar per fer promoció dels seus suposats cereals Lildamis, que van resultar en uns packs especials amb contingut exclusiu del cantant que alguns fans van poder comprar en primícia.Es curiós també que, però amb perspectives completament diferents. Tal i com entona la trobada de Supermercat,que ell mateix manifesta que "Potser no és el lloc més indicat, he trobat l'amor en el lloc menys indicat". Així, "ja ens indica que la cançó enfoca l'amor de manera positiva. A més, al videoclip apareix la Marina, la seva parella., en canvi, segueix donant corda a la seva, després que la col·laboració amb el cantantTe felicito va esdevenir tot un èxit. La cançó menciona ladel futbolista cap a la cantant, motiu que ha seguit utilitzant amb Monotonía. "No fue culpa tuya, ni fue culpa mía, fue culpa de la monotonía", entona Shakira a la tornada. Així doncs,que ens indica com se sent la cantant.Al muntatge que ha fet Lildami i ha penjat a Twitter, el cantant empra la imatge de Shakira mentre canta Monotonía per fer veure que canta la lletra de Supermercat.Monotonía ja assoleixi el nombre segueix creixent per moments. Supermercat, per la seva banda, va ser tot un hit de l'estiu i la. Sens dubte, un "súper" èxit.