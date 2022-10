Detenen dues persones robant dins de vehicles

Laha detingut la matinada d'aquest dimarts a dues persones per presumpte. La intervenció ha tingut lloc, a lesh, quan un ciutadà ha informat que havia escoltat un cop provinent del carrer i havia vist per la finestra de casa seva, al, com dues persones estaven traient objectes de l’interior d’un vehicle.Fins al lloc han acudit, que han iniciat una recerca per la zona. Finalment, els agents han localitzata l’, una de les quals es trobava a dins d’un vehicle. En veure els agents, els dos sospitosos han intentat fugir corrent, en direcció al carrer de Colom, on han estat finalment interceptats i identificats.Tots dos han estat detinguts per dos delictes de robatori amb força a l’interior de vehicles i unja que, al llarg de la batuda per trobar els sospitosos, els agents han identificat