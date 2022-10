Aragonès: «Terrassa representa lideratge i vitalitat dins de la Catalunya Industrial»

Premiar el talent empresarial terrassenc, vallèsa i català

Per segon any consecutiu, elha acollit la Nit de l'Empresari de la Patronal Cecot , una gala on escatalà, i que també serveix d'expositor perquè les empreses facin arribar a l'administració les seves demandes. El president de la Generalitat,, ha presidit la gala i ha destacat la importància de Terrassa dins del teixit productiu català: "Es celebren 125 anys de l'Escola Industrial, és la seu d'empreses amb projecció internacional i demostra la potència del Vallès.".Aragonès ha destacat que, amb dues línies d'actuació clares: eli la, ambdues "en clau de país". "A finals de la dècada el PIB ha de ser undel. Actualment és del 20%". El president ha destacat que aquestes dues idees s'han d'impulsar de manera col·lectiva i que cal una administració "més propera i flexible", en la línia del discurs que ha ofert Xavier Panés , nou president de la Cecot que ha presentat per primer cop la Nit de l'Empresari des que va arribar al càrrec.Panés ha defensat lai ha proposat al Govern d'Espanya i a la Generalitat la creació d'unaque estigui participada per entitats, per tal d'"Un instrument de control i seguiment de l’execució dels Pressupostos Generals de l’Estat a Catalunya que permeti establir compromisos polítics i definir garanties d’execució. I que, a més, quantifiqui les partides no executades que, entenem, haurien de sumar-se a pressupostos futurs", ha destacat el president de la Cecot. Xavier Panés ha recordat que el Govern de l'Estat acumulaen els últims 10 anys eni un, delegada del Govern a Catalunya, ha estat d'acord en la importància de la col·laboració entre sectors, i ha promès que elsaniran arribant progressivament a les mitjanes i petites empreses, demanda que Panés ha posat sobre la taula: "Amb la pandèmia ja vam demostrar que el sector públic i privat funcionen millor de la mà, i queLa implicació de les empreses és essencial, sou agents de transformació econòmica. Estic convençuda que a, directament des del Govern d'Espanya o de la Generalitat, amb directa transferència", ha expressat Maria Eugènia Gay.Xavier Panés no ha volgut insistir en lesreiteradament demandades pel Vallès, "com he dit que volia mantenir un to positiu del discurs, evitaré parlar de lai de la...", ha mencionat. Tot i així, l'alcalde de Terrassa,ha aprofitat la Nit de l'Empresari per traslladar les demandes municipals a la Generalitat, i sí que ha posat sobre la taula les infraestructures. "Hem di la construcció de la Ronda Nord . No podem permetre que la B40 acabi en un barri al nord de Terrassa. No té cap sentit i perd oportunitats de mobilitat de futur. Demanem que", ha manifestat l'alcalde.Pel que fa a la projecció de la ciutat, Ballart ha evidenciat que volen una posició de lideratge en la revolució industrial i tecnològica del segle XXI, a escala de país i d'Europa. L'alcalde ha avançat que en uns mesos ja volen tenir un projecte ben plantejat, i creu que és el millor moment per afrontar reptes. "més enllà del 2030".En la mateixa línia,presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris, ha fet referència a la joventut empresària terrassenca i catalana i ha volgut remarcar que "L'empresa ja no suma, multiplica". "Hem de donar solucions acord amb la transformació digital i creativa, l'economia circular i la innovació. Hem de ser empreses saludables. Seguim tenint la capacitat de posar-nos endavant, d'arriscar. No hem de ser les millors empreses del món, hem de ser les millors empreses per al món", ha expressat Ninna Torres, demanant a les administracions que "escoltin les empreses".Al llarg de la nit, el periodista terrassencha lliurat els guardons a les empreses guanyadores. La Cecot ha premiat les empreses Hercal Diggers, Circutor, Mecesa (les tres egarenques), Freshly Cosmetics i Circoolar i la Fundació Impulsa, a més de les empreses amb trajectòria centenària Sanmartí 1850, Educa Borras, l'egarenca Casa Evaristo i TGO DX – Transports Generals d’Olesa.El Premi a la Personalitat 2022 ha estat perpresident de l'empresa d'eficiència energèticaque, destacant el paper de les empreses familiars i la seva capacitat d'adaptació,: "Per a les empreses familiars, l'empresa és una més a la família. La cuidem perquè creixi i es faci gran, com un fill. En ocasions, però, ens sentim estranys perquè pensem que la legislació no està pensada per a les empreses familiars. Els fons d'inversió ens donen suport, peròi donar-nos un cop de mà". El discurs de Comellas ha despertat aplaudiments sentits per part del públic, que s'ha aixecat quan aquest ha recollit el premi.La present edició dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial vol premiar l’esforç en lade les organitzacions i lacom a marca de resiliència davant el context econòmic, però també la transformació digital, la responsabilitat corporativa, l’esperit emprenedor i la promoció de mesures i accions saludables.Compromesa amb, convertint la Nit de l'Empresari en el primer esdeveniment "carbon neutral", la Cecot ha mesurat la petjada de carboni produïda en la gala d'aquesta nit. El resultat ha estat dea un projecte destinat a la reforestació registrat al Ministeri. Així, la intenció és reduir aquesta petjada de cara a futures edicions.