Mor Jorge Sánchez, del grup terrassenc Código Neurótico

El cantant i baixista terrassencva morir aquest dilluns amb 58 anys, segons ha avançat la revista Enderrock.Sánchez havia format part de l’històric grup egarenc, unanascuda l’any 1981 a la ciutat i que havia estat en actiu fins al 1998. Sánchez s’encarregava de la, mentre ques’ocupava de la guitarra i els cors i, de la bateria i també els cors.El 1983 van publicar el seu, conegut per cançons comS’havia registrat un any abans en els estudis de Luís Cusidó i comptava amb la producció de Quimi Portet i Manolo García.Posteriorment, van publicar “La maqueta roja” (1986), “En la barra del bar” (1988), el cassette en directe “Sin pelos en la lengua” (1990), “Humillación, tortura y muerte” (1992) i “Colores de guerra” (1995).El 1997 Sergio Perdices va deixar el grup i va entrar-hi Paco Reina, fins queL’any 2011, Código Neurótico es va tornar a ajuntar per celebrar eldel naixement de la banda amb unaque va acabar el 17 de desembre a