Tot a punt per a la 27ena Nit de l'Empresari de la Cecot, aquest vespre

El president de la Generalitat de Catalunya,, presidirà aquest dimarts al vespre vespre la 27a edició de la Nit de l’Empresari de la Cecot , en què prendran part diversos representants polítics, empresarials i socials del territori, així com de la mateixa patronal amb seu a Terrassa.L’encarregat de donar la benvinguda a l’acte serà l’alcalde de Terrassa,. I és que després d’uns anys celebrant-se a Barcelona, l’any passat la gala de lliurament delsja va tornar a la ciutat i enguany repeteix escenari: el Teatre Principal de Terrassa.“Tornem a celebrar la Nit de l’Empresari a Terrassa refermant eld’una de les regions més industrialitzades del sud d’Europa com ho és el”, expressa el president de la Cecot, Xavier Panés , que viuràLa present edició dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial volde les organitzacions i lacom a marca de resiliència davant el context econòmic, però també la, cofundador i president del grup vallesà Circutor , serà reconegut per la Cecot per la seva trajectòria professional. La patronal li atorgarà elEn la mateixa gal·la, també es premiarà amb els Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2022 a la mateixa(5è Premi Grupo Preving Empresa Saludable), les empreses terrassenques(en la categoria de compromís amb l’eficiència energètica i la sostenibilitat) i(en la categoria de transformació digital), la reusenca(en la categoria de jove iniciativa empresarial), la barcelonina(7è Reconeixement CaixaBank a la PIME responsable) i la(en la categoria d’associació empresarial).A més, la Cecot reconeixerà lade quatre empreses: