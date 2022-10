Terrassa i Sabadell reclamen més examinadors: «La majoria van per Barcelona, i la resta ens quedem amb les raspes»

"Els alumnes no volen fer pràctiques, perquè no saben quan s'examinaran"

La cadena d'autoescoles Hoy Voy, amb presència a Terrassa i Sabadell. Foto: Autoescola Hoy Voy

"Ens agradaria que les plantilles fossin més estables. Venen de la resta de l’Estat, concursen i després marxen"

Interinatge d'examinadors i manca de personal administratiu

Una protesta d'arxiu d'autoescoles a Sabadell. Foto: Deborah Serrano

Les darreres dades publicades afirmen que a Catalunya hi ha, segons la Direcció General de Trànsit (DGT),i que el temps pot arribar als sis mesos. El col·lapse ha portat lai ha ofert a l’Estat reforçar el personal examinador a través del Servei Català de Trànsit.Recentment, la DGT ha incorporat arreu de l'Estat, i deu van ser per a Catalunya: cinc a Barcelona, dos a Tarragona, dos a Girona i un a Lleida. Així i tot,, al·legant que aquests prioritzen la capital de demarcació, Barcelona, deixant la resta de municipis “amb les raspes”.“La solució real i definitiva seria incorporar més examinadors., i un fa un màxim de 12 proves diàries”, explica en, vicepresident de la Federació d’Autoescoles de Catalunya. Segons els càlculs de l'organització,fins a dos terços. Ara mateix, gairebéesperen per fer la prova de circulació tipus B, que inclou l'examen pràctic de cotxe i moto, a la Mancomunitat.“Els examinadors s’han de repartir per zones. Normalment,-per exemple, si els queda una setmana-entre Sabadell, Terrassa i Granollers i altres municipis. No és prou”, expressa, formador viari de l, a Terrassa. “Com que no ens donen prou examinadors per pujar a examen,”, afegeix.Ela laés desimilar a la mitjana catalana. Hi ha una prova de tipus B cada vuit dies hàbils. Cada autoescola, però, té establert el nombre d’alumnes que es poden avaluar i quan, donant preferència a aquelles que tenen més percentatge d’aprovats. Aquest, es va implantar l’any passat a totes les prefectures provincials i és uni que, entre altres coses,amb més temps d'examen elsAnteriorment, cada autoescola avaluava un dia a la setmana, però el descens de personal capacitat per a la tasca donat per ladesprés de la crisi del 2008, el Govern va decidir que la taxa de reposició de funcionaris era zero- i ladel 2017, Trànsit va decidir implantar el sistema CAPA., fins arribar a tenir sis mesos d’espera de mitjana a la Mancomunitat. Tot i que es va reduint progressivament,de l’aturada de gairebé tots els serveis.“Venim d’una vaga horrible.. Els pares dels alumnes em trucaven per telèfon, cridant-me perquè només podies pujar-ne uns 3 o 4 a cada examen, i havies de decidir. Em va afectar personalment”, afirma la, formadora viària de la cadena d, amb presència a Terrassa i Sabadell. “Ara la situació és millor, peròtambé aTruques a trànsit per agafar cita prèvia i és missió impossible, ho has de gestionar tot online”, continua.La manca d’examinadors es combina amb quèi se’n jubilen més dels que entren de nous. “A la demarcació de Barcelona hi ha una plantilla de. És el nombre que hi hauria d’haver, però el problema és que només una mica més de la meitat estan actius., esmenta l'Eric Puig.L'Oriol, després de set anys portant cotxe, va decidir. “Ja em van avisar queper fer l’examen”, detalla. El teòric va ser molt ràpid, la mateixa setmana d’apuntar-se. Però no així per fer el de circulació. “Toca tenir paciència. Entenc que tothom està igual”, explica comprensiu. “El sistema de Trànsit està saturat i a més les”, analitza. Tanmateix, lamenta que un tràmit que es podria fer en dos mesos et lligui un any.Aquest fet es combina amb la situacióen què es troben molts d’aquests funcionaris. Algunes autoescoles asseguren que aquesta figura no permet tenir estabilitat, perquè, però un cop aquestes persones troben una plaça més a prop de la seva demarcació, marxen. D’altres autoescoles, però, ho celebren com una. “Quan demanes nous examinadors a la DGT, poden trigar fins a quatre anys en arribar. La figura de l'interí és un gran avantatge per a nosaltres:i un cop ja estan formats els funcionaris definitius, te’ls envien i els supleixen”, comenta De Arriba.. Venen de la resta de l’Estat, concursen i després marxen. Fora de Catalunya hi ha més interès per ser funcionari”, explicaPuigpelat destaca, però, que laels perjudica encara més, seguint amb la línia de Patricia Romero, de Hoy Voy. Per aquest motiu, alguns alumnes han detectat unun cop aprovat l’examen pràctic i ja en possessió dels provisionals.Pel que fa a lael cap de la DGT a Barcelona admet que és, però es troba: “Des de setembre de 2021 fins al juny d’enguany s’ha, i parlem d’una bossa molt gran, acumulada per l’època Covid. Aquests juny, juliol i agost hi ha hagut molta demanda per al teòric, com habitualment, i això desencadena que pugi la demanda per presentar-se a la prova de circulació.”, conclou.