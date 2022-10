Vals de consum bescanviables de cara a la campanya de Nadal

Vals personals i intransferibles, amb import a determinar

Fomentar el consum local

L'estan treballant en un programa dea comerços i empreses de la ciutat de cara a la propera, amb l'objectiu d’impulsar l’activitat econòmica de petites empreses de comerç i serveis.El, que vindrà regulat per un conveni entre ambdues institucions que es signarà properament, preveu disposar d'un paquet de vals accessibles per al conjunt de la ciutadania,, fomentant i promocionant la compra i el consum enEl programa, que es presentarà properament amb la signatura del conveni, preveu un calendari de treball i coordinació entre l'Ajuntament i la Cambra de Terrassa, actualment en marxa. En aquest sentit, es preveu un treball d'adhesió i difusió, tant per als establiments, amb assessorament, gestió i informació, com per a la ciutadania, amb acompanyament i gestió d'incidències, per part de la Cambra.Seran personals i intransferibles i comptaran amb unper a la seva validació. La previsió és que es posin en venda vals fins que s'exhaureixin, segons l’import total establert per a la campanya. Per exemple, per aconseguir-ne amb valor de 5 euros, els ciutadans i ciutadanes hauran de dipositar 2,5 euros, mentre que si es dipositen 5 euros s’adquirirà un val de 10 euros.Els valsen compres de qualsevol import, tenint en compte que si l’import fos superior al del val s’haurà de complementar el seu valor amb altres mitjans de pagament. Si l’import fos inferior, l’establiment no abonarà a l’usuari la diferència.El president de la Cambra de Terrassa,ha remarcat l: «L’experiència positiva dels vals en d’altres ciutats creiem que també es produirà a Terrassa.és molt atractiu per als ciutadans i ciutadanes, que alhora s’impliquen en una campanya de la ciutat i per als comerços de la ciutat. Malgrat les lògiques restriccions pressupostàries municipals,i estem convençuts que aquesta campanya sumarà».Talamàs, afegeix: «, a banda de millores estructurals i de model de negoci per reaccionar davant la competència,com aquesta. Hem de seguir treballant per propiciar un entorn que afavoreixi un model de comerç de proximitat, innovador i que continuï donant vida social i econòmica a Terrassa, juntament amb la restauració, els serveis i la cultura».Per la seva part, l’alcalde de Terrassa,ha destacat: «amb aquesta campanya, a les portes de Nadal, volem contribuir a». L'alcalde, a més, afegeix que «el comerç de proximitat és una aposta de progrés de la ciutat, objectiu compartit amb la Cambra, a qui agraïm la seva predisposició per endegar aquest programa que ofereix avantatges considerables a la ciutadania, però també garantint que la inversió reverteixi en el propi entramat comercial de la ciutat».El conveni, que estableix la col·laboració municipal amb la Cambra de Terrassa i que serà el tret de sortida per a la campanya de dinamització, preveu unai la coordinació, per part de la Cambra, en la implementació, execució, seguiment, gestió econòmica i avaluació del programa de vals de consum. Així,, comptant amb l'aportació de la ciutadania que adquireixi els vals de compra, es preveu que sigui