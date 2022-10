L'ESEIAAT retransmetrà en directe l'eclipsi de sol d'aquest dimarts

El diaes produirà unparcial que serà visible a Catalunya a partir de lesi que arribarà a la seva màxima magnitud a les. Un grup de professors i professores del departament de Física i Enginyeria Nuclear de lde la Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC) farà possible que tothom pugui veure les evolucions d’aquest fenomen a través delde l’Escola.Això serà possible gràcies a laque captarà el moment en què la Lluna s’interposa entre el Sol i la Terra i es projecta l’ombra d’una part molt petita del nostre planeta sobre el Sol. El telescopi s’ubicarà als jardins de l’edifici històric de l’ESEIAAT.De fet, segons explica la professora, "aquest eclipsi serà com una petita mossegadeta a la circumferència solar. To i així, serà molt interessant de veure’l, entre altres raons perquèi també perquè és un esdeveniment molt atractiu per fer divulgació científica i explicar els moviments dels astres, dels planetes i dels satèl·lits a l’univers", afirma Hervada.Per tant, qualsevol persona podrà connectar-se des de qualsevol dispositiu informàtic amb accés a internet al telescopi de l’ESEIAAT per observar l’eclipsi de sol del dia 25 d’Octubre. Carme Hervada ens avisa que "per veure l’eclipsi, perquè pot resultar fatal per als nostres ulls. Ens podem quedar cecs. Ni tan sols és recomanable l'ús de filtres” aconsella la professora de l’ESEIAAT.La retransmissió de l’eclipsi tambè es podrà veure en pantalla gran a l’aula 1.23 de l’edifici TR1 de l’ESEIAAT (c/Colom.1 Terrassa). A les 11h, a la mateixa aula, la física, alumna de doctorat del programa Educació i Intervenció educatives, realitzarà una conferència divulgativa tituladaL'eclipsi es podrà veure en directe a través d' aquest enllaç