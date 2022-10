El Jovent Republicà de Terrassa escull una nova executiva i Portaveu Local

Aquest passat dimecres 5 d’octubre, la secció local delha celebrat un congrés local per escollir elEn el marc d’un nou curs polític, la formació ha escollit per unanimitat amembre de l’anterior executiva, com a nou portaveu al capdavant de la secció local.La resta de l’executiva estarà formada per en Pau Hernández com a Secretari d’Organització, la Mercè Espasa com a Secretària de Finances, la Laura Armengol com a Secretària de Feminismes i Comunicació, l’Amanda Parets com a Secretària d’Acció, en Moussa El Hjiouej com a Secretari TIC, en Pol Mauri com a Secretari de Formacions, l’Albert Gallardo com a Secretari de Medi Ambient i l’Arnau Rufs com a Secretari LGTBIQ+. A més a més,, també forma part de l’executiva com a Secretari de Municipalisme.La portaveu sortint,seguirà vinculada a la permanent local com a Secretària de Feminismes i Comunicació, i ha desitjat molts encerts al nou portaveu en un, amb la predisposició de "davant dels reptes que es presentaran al llarg de l’any,, que es pugui reflectir en fer política útil per als ciutadans i ciutadanes de Terrassa".El candidat a les municipals, l’, afegia que "ja que som un partit que ofereix una visió transversal per transformar la ciutat oferint opcions als joves per tal de millorar la seva qualitat de vida en molts àmbits, com l’habitatge, la inserció laboral o el gaudi de drets per a tots els col·lectius vulnerables".I el nou portaveu, Pau Maza, ha recalcat que ", encarem unes eleccions municipals molt rellevants, on hem de demostrar més que mai que som un partit fort i mobilitzat, que mirem pels i les joves i que no tenim por de dir les coses clares quan i on calgui."