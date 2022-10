Roger Verdaguer, detingut a Terrassa: «Considero que les lleis estan adulterades»

Tres actes de la campanya de suport

Una cinquantena de persones s'han reunit aquest divendres a la tarda alper donar suport a en Roger Verdaguer , detingut eldurant la manifestació arran de la destitució del llavors president de la Generalitat,El mateix Roger Verdaguer i La Traca, Assemblea Coordinadora Antirepressiva de Terrassa, han convocat l'acte per, ara que s'acosta el judici i la fiscalia demana 12 mesos de presó i 5.000 euros de multa o 6 mesos de presó efectiva per en Roger. "La condemna no em sembla desmesurada. És un sistema perfectament mesurat per controlar les persones i que s'inhibeixin de protestar i traspassar el que diuen les lleis."."Aquests dos anys s'han viscut a èpoques. És un espai de temps tan dilatat que tens tens d'oblidar-te'n, però també de recordar-te i passar angoixa.", continua en Roger. Davant dels egarencs que el donaven suport, entonant a l'unísonen Roger Verdaguer ha expressat: "Estic molt agraït de tota la gent que s'ha reunit avui aquí i de la campanya, que serveix per".un suport personal, cívic, emocional i una denúncia política del seu cas. Ens posem tots i totes al costat del Roger, fent-li saber que no està sol", han manifestat des deEl primer acte de suport serà unaamb presència de l'advocattambé acusat anteriorment de desobediència contra els integrants de la Mesa del Parlament de Catalunya de la XII legislatura. El lloc de la trobada encara està per concretar. Seguidament,tindrà lloc unade la ciutat, per explicar a tothom el cas del detingut.I el dia clau seràLa Traca ha declarat que la intenció és reunir el màxim de gent possible a lesdavant l'Ajuntament de Terrassa, perAl finalitzar l'acte d'aquest divendres, la Traca ha obert unper a recaptar fons per la multa de 5.000 euros que la fiscalia demana a en Roger Verdaguer.