El grup Acciona Inmobiliaria promou un projecte residencial als terrenys de l'antiga fàbrica AEG

La urbanització de l’àmbit

Crear una nova centralitat

Amb l'aprovació definitiva avui per part de lade la modificació del(PMU) de l ’AEG , s’avança en la tramitació urbanística per transformar aquest gran àmbit del barri d’Ègara, delimitat per l(l’antic carrer de Josep Tapiolas) i delAquesta modificació incorpora alguns canvis de caràcter tècnic i també els informes favorables de l’així com de les empreses subministradores de serveis. Per tirar-ho endavant, ara només quedarà pendent l’La transformació de l’àmbit de l’és un dels projectes residencials estratègics desenvolupats en aquest mandat per reconvertir els buits urbans que hi ha dins la trama urbana. Afecta uns terrenys de, que formen part d’un sector d’iniciativa privada propietat del, que impulsarà aquestEl PMU d’aquest àmbit destina 61.287 m2 de sostre per a la construcció d’habitatges (en preveu un màxim de 785, dels quals 213 seran de protecció oficial) i 24.311,79 m2 de sòl públic (un 44,33%), que es destinarà a vialitat -carrers-, espais verds i equipaments, entre els quals es troba. Està previst que les obres comencin abans de finals d'any, a l'espera que culminin els diferents treballs d'adequació previs previstos.La superfície d’urbanització prevista és de. Els carrers de l’interior de l’àmbit s’han configurat per a vianants, amb llambordes ceràmiques que són semblants a les que hi ha al centre de Terrassa i també amb un paviment drenant que, juntament amb les, farà que elA més, part de les aigües de pluja es reaprofitaran per aigua de reg.Amb aquest disseny s’aconseguirà, ja que només podran accedir a l’interior els vehicles de serveis i d’emergències. La circulació es concentrarà en els carrers del voltant, que tindran carrils d’asfalt i voreres de panot. A diferència d’altres projectes, en aquest destaca especialment el predomini del verd, que és superior al que hi ha de mitjana de la ciutat., els moviments de terres, la pavimentació dels carrers i de les voreres, la construcció d’una xarxa de clavegueram separativa (amb col·lectors d’aigües residuals i pluvials), la creació de noves xarxes de subministrament (enllumenat públic, abastament d’aigua potable, electricitat, gas, reg, fibra òptica, etc.), així com la plantació d’espècies arbustives i de 290 arbres i la instal·lació de fonts i de mobiliari urbà. ElAquest antic enclavament industrial comptarà amb una, de gairebéque estarà situada de manera paral·lela a la carretera de Castellar i al carrer del Periodista Grané, amb zones d’ombra, jocs infantils i una àrea d’estada amb mobiliari urbà.La nova plaça facilitarà la connexió de l’avinguda de Jaume I amb el barri d’Ègara. Tanmateix, l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona estan treballant perquèque actualment està al carrer de Gaudí,L’Ajuntament vaper transformar aquest antic enclavament industrial i dinamitzar la zona del nord-est de la ciutat, amb l’enderroc de les edificacions que no estaven protegides; la construcció de l’escola Nova Electra i la preservació i rehabilitació dels immobles de valor patrimonial que hi ha dins l’àmbit, i també la urbanització parcial dels carrers del Moviment Obrer i dels Motors.Aquesta modificació del PMU no va canviar l’edificabilitat del sector, com tampoc el nombre d’habitatges ni la proporció de sostre residencial i dels usos terciaris. En canvi, va, perquè la parcel·la tingui façana a la carretera de Castellar; va(d’acord amb la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en relació a aquesta recollida, aprovada per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona, el maig de 2020) i vaque donen a l’avinguda de Jaume I perquè tinguin una imatge més homogènia i integrada i augmenti, així, l’assolellament de l’interior del sector i de l’escola Nova Electra.L’ordenació del PMU s’estructura en: la primera, amb façana a l’avinguda de Jaume I, és on es preveuen els edificis amb major alçada i on es concentraran els habitatges i l’activitat comercial; la segona, que ocupa la zona central del sector, contempla construir petits conjunts residencials d’alçada mitjana; i la tercera i última, preveu la reserva per a equipaments a la zona del carrer de les Cosidores.