Tret de sortida al programa Impulsa-Digital, de formació i mentoria per a persones emprenedores, liderat per les Cambres de Terrassa i Girona

Impuls en l’adaptació i complementació dels serveis d’emprenedoria de la Cambra de Terrassa

La Cambra de Terrassa i lahan posat en marxa el Programa Impulsa – Digital, de formació i mentoria per a persones emprenedores, subvencionat peli amb el cofinançament del. En aquest programa hi participen un total deseleccionats per les dues cambres, que reben una formació integral sobre diferents aspectes d’interès per posar en marxa el seu negoci/projecte emprenedor de base digital.El tret de sortida del Programa Impulsa – Digital va tenir lloc amb una tancada durant el primer cap de setmana d’octubre a una, on els equips professionals de les Cambres de Terrassa i Girona varen aportar eines a aquests emprenedors i emprenedores per assolir l’èxit en els seus projectes enAquesta ha estat la primera d’un total de, que es desenvolupen durant els mesos d’octubre, novembre i desembre.i que participa al projecte, ha fet una valoració positiva de l’inici d’Impulsa Digital: "25 emprenedors han pogut conèixer i aprofundir amb el seu model de negoci i el dels altres, fer networking i passar-ho molt bé".Impulsa Digital és un programa de preacceleració que orienta els emprenedors i emprenedores al creixement mitjançant l’, a través d’una metodologia que inclou formació, mentoria i activitats de networking. L’objectiu és queamb una del model de negoci previst iamb d’altres projectes emprenedors.La participació a Impulsa Digital forma part de la voluntat de lade donar un impuls en l’oferta de serveis dedicats a l’emprenedoria i la consolidació de noves empreses. En aquest sentit, l’entitat ho prioritza com un dels, ja que és cabdal per al futur del teixit empresarial de la demarcació de la Cambra.Anna Pajaron ha remarcat aquesta: "La Cambra de Terrassa està iniciant una nova trajectòria, amb la qual estem ampliant molt en tots els serveis d'emprenedoria per poder donar servei a tots els nous emprenedors, des dels que tenen un perfil més social fins als que tenen un perfil més tecnològic i digital.on noves empreses puguin crear nous llocs de treball a la nostra demarcació".