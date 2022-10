Terrassa reclama al Govern de l’Estat revisar els pressupostos generals 2023 per garantir un finançament just als Ajuntaments

Els dos partits que conformen el govern municipal presentaran en eluna proposta per demanar al govern de l’estat i a tots els grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats laper tenir en compte elLa proposta es fonamenta en el plantejament "insuficient" realitzat pel govern de l’Estat a l’hora de definir els recursos que es destinen al món municipal, tal i com manifestes ambdós grups polítics. Concretament, Tot per Terrassa Esquerra Republicana i denuncien que, tot i(un increment real), aquesta quantitat és "absolutament insuficient" per fer front al context econòmic actual i a les obligacions que el mateix govern espanyol imposa sobre les arques municipals.Durant l’anyTerrassa, com la resta d’Ajuntaments, ha hagut d’(6,1 milions d’euros només en llum), la(2,2 milions) o l’(amb un increment en les inversions en curs d’un 20% aproximadament). Tot això, s’ha hagut de fer amb recursos propis i sense resposta del govern espanyol.De cara al plantejament dels pressupostos de l’any vinent aquests impactes es consoliden i s’esperava algun moviment del Govern de l’Estat de. Malauradament, denuncien les dues formacions, l’Estat no només ha plantejat un pressupost insuficient davant aquestes circumstàncies, sinó que plantejaal qual els municipis no podran fer front econòmicament malgrat que es pugui entendre la mesura.En aquest sentit, ambdós partits manifestat que l’Estat ja ha obligat, aquesta mateixa setmana, a incrementar pel 2022 unmolt tensat, sense oferir cap altre recurs per fer-hi front que demanar un crèdit. Això, a més, situarà la(prop de 5 milions d’euros per Terrassa).Des de Tot per Terrassa i Esquerra Republicana de Terrassa es destaca que, en un moment on el mateix Pressupost General de l’Estat, aquests s’han de distribuir amb equitat per garantir el bon funcionament de les polítiques a tots els nivells, especialment en l’administració més propera a la ciutadania.