La Pepeta reclama millors condicions per a les escoles públiques de Terrassa

Les famílies organitzades amb les AFAs del, coordinades dins la plataforma La Pepeta , s'han reunit aquest dijous a la tarda davant del Raval de Montserrat per presentar una protesta contra les noves mesures implementades al setembre per al nou curs escolar.Entre elles,que al·leguen que s'enfoquen en el lleure però que no són estrictament pedagògiques i realment no han "garantit una millora en l'escenari educatiu", carreguen contradel govern municipal i exigeixen que s'assoleixi eldel 2017.que integrin el projecte educatiu. Sense menysprear el gran esforç fet pel monitoratge que hi ha participat que continuen sent un sector amb personal treballant en condicions precàries i improvisades i han tingut bona cura de l’alumnat. Però no es tracta de cura, si no d’educació per professionals el que volem que sigui l’educació pública. Per tant això constata que tampoc s’assoleix l’objectiu de millorar la qualitat educativa", ha exclamatrepresentant de la Pepeta.En aquesta línia, els membres de la plataforma afegeixen que aquest canvi en les hores lectivesja que les famílies amb més recursos socioeconòmics i culturals escullen accedir a alternatives complementàries educatives, "deixant al sistema públic com un sistema simplificat, i assistencial per famílies de poc recursos", tal i com han llegit al comunicat.Aquesta és una mesura que pertoca alperò els membres de la Pepeta han manifestat un desacord profund amb elaprovat pel govern municipal. "Qualsevol despesa a tasques de manteniment ha de ser informada prèviament des de l'escola als serveis centrals, i aixòLes escoles tenen moltes coses pendents a arreglar, que són" ha manifestattambé representant de la Pepeta."Des del govern ens diuen que aquest decret no afectarà als serveis essencials ni a les escoles. Asseguren que, però veiem un descontrol i només rebem la resposta dePer tant, no sabem com es podran cobrir tots els costos de subministrament i manteniment necessari", continua en Tiago Romeu.Les famílies que han assistit a l'acte de protesta també es mostren molt preocupades per la situació i pel futur pròxim que vindrà, ara a l'hivern: ". La pujada dels costos ens afecta a tots, a l'hora de fer la compra i en la resta d'activitats quotidianes. Els nostres fills han hagut d'estari ara que estem començant a sortir, que ens diguin això i que és probable que els nostres fills passin fred ens sembla lamentable", esmenta la, mare de tres infants de l'