Avís de contaminació atmosfèrica per intrusió de pols africana

#CECAT: Es manté l'avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l'aire per #PM10. Previsió a 24 hores: els nivells es mantindran elevats a tot el territori durant el dia d'avui, la intrusió de pols africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran gaire. pic.twitter.com/CT4hvuGyvx — Emergències Terrassa (@trsemergencies) October 20, 2022

Elha activat aquest dijous un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per intrusió dea algunes regions del territori català, que afecta al seu torn les ciutats deEn la mateixa línia,ha alertat la ciutadania que es manté l'avís preventiu peri que el perill persistirà durant tot el dia d'avui i les condicions de dispersió no milloraran gaire.ha aconsellat ventilar l'habitatge en les hores de menys trànsit al carrer,utilitzar el transport públic o el mitjà de transport menys contaminants, no fer esforços físics prolongats a l'aire lliure i fer un ús responsable de la calefacció i de l'aire condicionat.