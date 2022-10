Actuació solidària de la Companyia de Teatre 34 Passes a benefici d’Oberts al Món

Organització compromesa amb Guatemala

El proper dissabte, tindrà lloc a luna actuació solidària promoguda per Oberts al Món ( https://obertsalmon.org ), una Organització No Governamental (ONG) que treballa per l’. Aquesta actuació anirà a càrrec de la Companyia de Teatre34 Passes, que interpretaràEl programa inclourà unadels projectes d’Oberts al Món ja finalitzats i delsOberts al Món neix a Terrassa l’any 2005. Compromesos amb aquest país centramericà, centenarshan aportat el seu gra de sorra per millorar la qualitat de vida i d’oportunitats de. Actualment l’ONG compta amb més d’un centenar de socis i unaRecentment, Oberts al Món haamb nous membres per seguir apostant per la solidaritat i la cooperació internacional. Des del 2005 s’han construïtamb la cooperació de les institucions locals. També s’han fet apadrinaments a través de beques per a estudis superiors i així donar oportunitats de futur als infants i joves. Amb orgull podem dir que alguns d’aquests ja s’han graduat a la universitat.Per a l’actuació solidària del dia 29, es pot demanar més informació i reservar entradescontactant amb la organització a través de obertsalmon@gmail.com o bé trucant al93.735.61.45 o 666.176.934. El mateix dia de l’espectacle es podran fer donatius i aportacionsper al projecte.