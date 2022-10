El Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac es converteix en escenari d'Òpera

Aquest dissabte,engega ladel, organitzat per la, amb un recital al Centre Cívic Evaristo de la Torre del Pont de Vilomara i Rocafort, al Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El recital, que començarà a lesi porta per títol L'amor calidoscòpic, anirà a càrrec dal piano i les veus de laEl cicle Òpera als parcs oferirà un total dedos dels quals aquest any 2022, el primer aquest del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i el segon, elalde Sant Pere de Ribes, al Parc del Garraf, titulat Per qui i per què brindem. Dos concerts que volen ser mostra de bel canto sobre temes més universals com son l'amor l'enyor, la passió i l'amistat.Òpera als parcs té com a objectiuque formen part de la Xarxa de Parcs Naturals. Els recitals connecten l'òpera amb la natura i la fan arribar al gran públic i a poblacions amb menys habitants.fins a completar l'aforament.