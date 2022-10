Les tres generacions Trullàs han col·laborat a l'obrador de La Florida Foto: Família Trullàs

El retall de diari amb la notícia de la medalla d'or del Museu de Xocolata per la mona de Zipi i Zape, creada per l'Eli Foto: Família Trullàs

La decoració de la pastisseria La Florida durant un Nadal Foto: Família Trullàs

En Josep Trullàs i l'Elisabet Ibáñez, rememorant els 57 anys de la pastisseria La Florida Foto: Marina Torras

“Deixar-ho ara és com llençar-se al buit”

La tassa que en Josep i l'Eli van regalar a en Narcís Gómez, client habitual Foto: Narcís Gómez

“Nous començaments”

Enrecorre amb la mirada el seguit de fotografies –algunes de més antigues, d’altres menys- que té penjades amb fils per tota, que l’ha acompanyat literalment durant tota la seva vida. En Josep téels mateixos que el negoci que van fundar els seus pares eli que, sens dubte,Tant ell com la seva dona, l’s’han fet càrrec de la pastisseria des que es van casar, juntament amb altres mans familiars: després que els pares d’en Josep,es retiressin del negoci, els fills () van agafar-nejuntament amb les respectives dones, fins que fa 3 anys que la pastisseria delés portada exclusivament per en Josep i l’Elisabet (amicalment dita per tots els clients i veïns del barri, Eli).Fins ara.. Després de dues operacions i l’advertència dels metges que canviés d’ofici, la tercera és la improrrogable: un problema de varius provoca que no pugui passar-se 14 hores diàries treballant per la pastisseria i de peu a l’obrador. L’acomiadament ha estat dur:, afirma amb un fil de veu en el dia que han dedicat per a desmuntar tota la botiga.els seus fills, tot i que també han tastat La Florida durant tota la seva vida, no continuaran amb el negoci.Les fotografies formen l’entramat perfecte pel dolorós adéu: fa una setmana en Josep i l’Eli van acomiadar La Florida, amb elsque tenien la pastisseria com a segona casa i asseguraven queRealment, el local del carrer Notari Badia, 10, prop de la Plaça Ricard Camí, portava. Abans, la família Trullàs disposava d’un local alon estaven de lloguer i van haver de deixar perquè el boom immobiliari va portar al propietari a voler construir pisos, i un de propietat a lamassa petit per fer-hi cabre un obrador.Així doncs, fa dues dècades el local de Notari Badia es va convertir en la llar de la pastisseria La Florida. Posaven especial èmfasi en les, tals com; ambpensats per a cada esdeveniment i fets a mà i per encàrrec per en Josep, i unadiferent cada vegada, ideada per l’Eli. S’implicaven molt en la ciutat: participaven en la Fira Modernista amb un aparador especial i a la Festa Major amb més d’un concurs de menjar pastissos. Van guanyar premis en més d’una ocasió, com laal concurs delon unava causar sensació.“El primer record que tinc de la pastisseria és quan era petit, vaig agafar un rodó i vaig donar-li al cap al meu cosí”, recorda en Josep, amb un somriure nostàlgic. Penjada a la botiga hi ha una fotografia encara més antiga, de la qual ell no se’n recorda: es veuI des de llavors centenars de fotografies més: dels diferents locals, i també de les. “Aquests som el meu germà i jo, i aquests són els meus fills”, explica, mentre senyala unes quantes fotografies, una d’elles amb els petits Trullàs elaborant croissants. “El que més m’agradava era feri que els meus fills m’ajudessin a pintar-los. També elpastís típic de Terrassa”, rememora.Des que van començar el festeig, l’Eli ja recorda en Josep fent encàrrecs amunt i avall, treballant a l’obrador i despatxant., i també hi ha treballat sempre. És conscient que és una feina sacrificada, però l’estimaven com res. “Hi ha moltes hores de feina. No només les que tens la persiana oberta, sinó que n’hi ha moltes darrere. Però, expressa.No només ells estan tristos, sinó quede la pastisseria. “. Visc al costat, i baixava cada dia a comprar el pa, algun dolç i a veure els meus amics: era el punt de trobada. M’escrivien i em deien “” i baixava a saludar-los. I els meus fills s’hi passaven llargues estones, jugant amb els fills d’en Josep i l’Eli. Era una botiga que feia barri”, explica en, habitual des que va obrir la botiga a Notari Badia.Enés amic d’en Xavier des d’abans que obrís l’últim local de La Florida, però ambdós van enfortir els llaços d’amistat arran de trobar-se a la pastisseria per esmorzar i prendre un cafè en les pauses que feien de les seves respectives professions –en Xavier era dermatòleg i en Narcís comerciant d’un laboratori farmacèutic-. “sense que els ho haguessis de dir. No només hi anàvem per la qualitat dels dolços, el pa o el cafè, sinó per l. Ho sabien fer”, menciona en Narcís.Recorda que, durant l’acomiadament oficial de La Florida, en Josep i l’Eli van regalar-li unaon s’exhibia el nom de la pastisseria i, gravat, el de “Narcís”. En Narcís comenta que és un detall que li va fer molta il·lusió, i recorda que“Ja era tradició, cada any els encarregava tots els pastissos d’aniversari de la família a La Florida, i recomanava a tothom que ho fes. M’entristirà molt ja no poder fer-ho més”, reflexiona.Tot i que marxi l’ànima de la pastisseria La Florida,: els pròxims amos hi muntaran una, com d’altres que ja tenen a la ciutat. Encara és d’hora i queda fer moltes reformes, però la idea és treure l’obrador i ampliar l’espai reservat per a taules i cadires. La parella encara propietària es mostra satisfeta que algú faci ús de l’espai: “Seria pitjor si veus que es queda buit”, afegeix l’Eli.És el destí que ha corregut per molts locals de la: tancats des de fa anys,més de pocs anys. “No és una zona freqüent de pas, i tot i que està al centre,”, esmenta en Xavier, veí. “Pels veïns és perfecte, perquè no hi ha gens de xivarri, però pels negocis no és un bon emplaçament”, continua.Tot i que ja no al capdavant –i al darrere- de la botiga,Ell es dedicarà a la docència de riscos laborals en petita mesura, i l’Eli es vol posar les piles amb la informàtica.. Sense la pressió d’haver-se de dedicar tantes hores a una botiga física i de peu a l’obrador, en Josep no descarta trobar alguna fórmula que el permeti seguir endolcint la vida dels terrassencs des de casa seva. L’Eli, com sempre i com ha fet durant 32 anys, l’ajudarà.